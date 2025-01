Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Asbis testuje umowną granicę hossy

Dystrybutor sprzętu IT to propozycja dla fanów strategii kontrariańskich. Notowania akcji pozostają bowiem w długoterminowym trendzie spadkowym, ale pojawiło się kilka wstępnych sygnałów popytowego przesilenia. Po pierwsze – od dołka bessy cena urosła już o blisko 30 proc. (próg hossy 20 proc.). Po drugie – kurs akcji przebił średnią z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy. Po trzecie – cena zarysowała już lokalny dołek i dwa szczyty, czyli potencjalny początek nowego trendu. Ponadto w minionym tygodniu rynek pozytywnie przyjął szacunkowe wyniki za grudzień: 383 mln USD przychodów, czyli o 17 proc. więcej r./r. Najbliższy opór to 21 zł, a wsparcie 18,95 zł.