...i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

CD Projekt w pobliżu okrągłych 100 zł

Kurs akcji producenta gier niemal w punkt obronił w minionym tygodniu tytułowe wsparcie. W ubiegłym roku pułap 100 zł był dwukrotnie testowany, co inicjowało odbicie. To kwietniowe było imponujące, bo wyniosło kurs do 175 zł, a październikowe przyniosło ruch do 120 zł i naruszenie średniej z 50 sesji. Odbicie z ubiegłego tygodnia osłabło pod wspomnianą średnią, co wpisuje się w schemat słabnącej siły popytu. Taki scenariusz wspierać może fakt, że w rejestrze KNF są wciąż cztery fundusze posiadające krótkie pozycje w tych walorach. Jeśli 100 zł pęknie, kurs może ruszyć do strefy 80–75 zł.