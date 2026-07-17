Decyzja ta wiąże się z realizacją nowej strategii spółki oraz planowanym wzmocnieniem jej kluczowych obszarów działalności. W związku z tym rada nadzorcza uruchomiła trzy odrębne postępowania rekrutacyjne na stanowiska:

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Prezesa / Prezeski Zarządu,

Wiceprezesa / Wiceprezeski Zarządu ds. Operacyjnych,

Wiceprezesa / Wiceprezeski Zarządu ds. Rozwoju i Transformacji

Za przeprowadzenie postępowań odpowiada powołany przez radę nadzorczą Zespół ds. Postępowań Kwalifikacyjnych, w którego skład weszli członkowie organu nadzorczego spółki. Zainteresowani menedżerowie mogą składać swoje zgłoszenia do 28 lipca 2026 roku do godziny 12:00.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki prezesa zarządu wykonuje Piotr Andrusiewicz, oddelegowany członek rady nadzorczej. Warto przypomnieć, że 1 lipca rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu Jakuba Stypuły ze stanowiska prezesa zarządu.