Decyzja ta wiąże się z realizacją nowej strategii spółki oraz planowanym wzmocnieniem jej kluczowych obszarów działalności. W związku z tym rada nadzorcza uruchomiła trzy odrębne postępowania rekrutacyjne na stanowiska:

  • Prezesa / Prezeski Zarządu,
  • Wiceprezesa / Wiceprezeski Zarządu ds. Operacyjnych,
  • Wiceprezesa / Wiceprezeski Zarządu ds. Rozwoju i Transformacji

Za przeprowadzenie postępowań odpowiada powołany przez radę nadzorczą Zespół ds. Postępowań Kwalifikacyjnych, w którego skład weszli członkowie organu nadzorczego spółki. Zainteresowani menedżerowie mogą składać swoje zgłoszenia do 28 lipca 2026 roku do godziny 12:00.

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Nowa rada nadzorcza Polimeksu Mostostalu odwołała, bez wskazania przyczyn, prezesa Jakuba Stypułę.
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Nagłe odwołanie prezesa Polimeksu Mostostalu. Nowa rada robi nowe porządki

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki prezesa zarządu wykonuje Piotr Andrusiewicz, oddelegowany członek rady nadzorczej. Warto przypomnieć, że 1 lipca rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu Jakuba Stypuły ze stanowiska prezesa zarządu.