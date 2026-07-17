Decyzja ta wiąże się z realizacją nowej strategii spółki oraz planowanym wzmocnieniem jej kluczowych obszarów działalności. W związku z tym rada nadzorcza uruchomiła trzy odrębne postępowania rekrutacyjne na stanowiska:
Za przeprowadzenie postępowań odpowiada powołany przez radę nadzorczą Zespół ds. Postępowań Kwalifikacyjnych, w którego skład weszli członkowie organu nadzorczego spółki. Zainteresowani menedżerowie mogą składać swoje zgłoszenia do 28 lipca 2026 roku do godziny 12:00.
Czytaj więcej
Zrekonstruowana rada nadzorcza budowlanej grupy, odbywająca w środę swoje pierwsze posiedzenie, zaczęła działalność od odwołania prezesa bez podani...
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki prezesa zarządu wykonuje Piotr Andrusiewicz, oddelegowany członek rady nadzorczej. Warto przypomnieć, że 1 lipca rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu Jakuba Stypuły ze stanowiska prezesa zarządu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas