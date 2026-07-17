Wygląda na to, że amerykański rynek akcji czeka kolejna spadkowa sesja. W piątek w godzinach przedpołudniowych kontrakty na Nasdaq tracą około 1,5 proc., a na S&P 500 są około 0,8 proc. pod kreską. Inwestorzy przenoszą kapitał z rozgrzanych firm technologicznych do defensywnych sektorów. W czwartek skupiający spółki przemysłowe Dow Jones Industrial Average osłabił się jedynie o 0,2 proc., podczas gdy indeks szerokiego rynku S&P 500 stracił 0,51 proc., a technologiczny Nasdaq Composite 1,47 proc. Spadki napędzały po raz kolejny półprzewodniki: Nvidia (–2,40 proc.), AMD (–5,33 proc.), Broadcom (–5,03 proc.) oraz Micron (–5,65 proc.).

Reklama Reklama

Co ciekawe, spółki technologiczne tracą, nawet jeśli biją oczekiwania wyników. W handlu posesyjnym Netflix traci prawie 9 proc., pomimo że spółka pobiła oczekiwany zysk na akcję (0,8 dol. wobec mediany prognoz 0,79 dol.), aczkolwiek przedstawione prognozy przychodów i zysku za III kwartał są słabsze od oczekiwań. Netflix utrzymał natomiast cel 3 mld dol. przychodów z rynku reklamowego w całym 2026 r. W II kwartale firma miała 12,6 mld dol. przychodów, tj. o 13 proc. więcej rok do roku.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Ostra wyprzedaż na giełdzie w Tokio Japoński indeks Nikkei 225 bardzo mocno tracił podczas piątkowej sesji. Ciągnął go w dół SoftBank oraz obawy dotyczące przyszłości boomu na sztuczn...

– Przychody nadal rosną w dwucyfrowym tempie, zysk netto zwiększa się, a działalność reklamowa pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się segmentów biznesu. Sama reakcja rynku pokazuje, że nawet przy konserwatywnej wycenie (cena do oczekiwanych 12-miesięcznych zysków to obecnie około 21-krotności i pierwszy raz od 2022 r. znalazła się poniżej średniej dla firm z S&P 500) inwestorzy oczekują naprawdę świetnych wyników, które udowodniłyby, że spółka zasługuje na mnożniki wycen typowe dla spółek typu growth – wskazują analitycy XTB.

Wcześniej nastrojów nie poprawił także mocny raport zaprezentowany przez tajwański TSMC. Spółka osiągnęła około 39,4 mld dol. przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 706,6 mld dol. tajwańskich, czyli około 22 mld USD , co oznacza wzrost o około 77 proc. rok do roku i wyraźne przebicie oczekiwań analityków. Mimo to akcje TSMC znalazły się pod presją.