Rada nadzorcza Polimeksu Mostostalu odwołała, bez wskazania przyczyn, prezesa Jakuba Stypułę i delegowała ze swojego grona na trzy miesiące do kierowania grupą Piotra Andrusiewicza. Jeszcze kilka dni temu Stypuła brał udział w konferencji w Gdańsku, poświęconej odbudowie Ukrainy i zawierał listy intencyjne, a na najbliższy piątek był umówiony na udział w programie „Prosto z Parkietu”.

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1 lipca odbyło się jednak pierwsze posiedzenie rady nadzorczej w nowym składzie, mocno zrekonstruowanym na walnym zgromadzeniu 18 czerwca. Przewodniczącym został Dariusz Lubera, prezes PGE. Przez PGE, Eneę i Orlen Skarb Państwa kontroluje prawie 64 proc. akcji.

Po publikacji raportu bieżącego kurs zareagował spadkiem o 5,5 proc., do 7,17 zł, później odbił do prawie 7,5 zł.

Polimex poprawił wyniki finansowe i przyjął strategię średnioterminową

Jakub Stypuła z Polimeksem Mostostalem związany był od połowy 2024 r., rada nadzorcza powołała go na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych, powierzając jednocześnie pełnienie obowiązków prezesa. Wiosną 2025 r. rada wybrała go na pełnoprawnego prezesa w ramach kadencji upływającej w 2028 r. W 2025 r. grupa zanotowała jakościową poprawę wyników finansowych, a kurs akcji puchł w oczach.

Jesienią 2025 r. grupa zaprezentowała strategię, zgodnie z jej założeniami w latach 2026-2028 Polimex Mostostal ma wypracować łącznie 10 mld zł przy ponad 4-proc. rentowności operacyjnej, czyli średniorocznie sprzedaż ma sięgać 3,33 mld zł (to średnia zbliżona do tej z lat 2022-2024), a zysk operacyjny 130 mln zł (w latach 2023 i 2024 grupa poniosła dotkliwe straty).

Tymczasowy prezes, Piotr Andrusiewicz, związany jest z sektorem energetycznym, obecnie jest prezesem spółek Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Polimex Mostostal ze zdywersyfikowanym portfelem. Energetyka dalej fundamentem

Polimex Mostostal miał na koniec marca portfel zamówień o wartości 9,4 mld zł, z czego na energetykę przypadało 5,3 mld zł, na segment nafta, gaz i chemia 2,7 mld zł, na produkcję konstrukcji stalowych 0,3 mld zł, na budownictwo infrastrukturalne 0,3 mld zł, a na budownictwo przemysłowe 0,6 mld zł.