Budowlana grupa, której 33 proc. akcji należy do niemieckiego Wolf & Mueller, a 21 proc. do prezesa Dariusza Grzeszczaka, rozpoczęła przegląd opcji strategicznych dla swoich głównych linii biznesowych – celem jest zapewnienie wzrostu wartości Erbudu dla akcjonariuszy.

Erbud rozpoczął przegląd opcji strategicznych

– Działamy obecnie w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Tworzy to z jednej strony wiele wyzwań, z drugiej zaś szans rozwojowych dla tak dużej i zdywersyfikowanej organizacji, jak nasza. Mamy spore doświadczenie w budowie silnej pozycji w niszach i wykorzystaniu synergii wewnątrzgrupowych. Uznaliśmy, że to dobry moment, aby uważnie przyjrzeć się naszemu biznesowi, zidentyfikować obszary najbardziej perspektywiczne i tam się wzmocnić, a zreorganizować się tam, gdzie mamy potrzeby – skomentował w komunikacie prasowym prezes Dariusz Grzeszczak.

W komunikacie bieżącym, wśród potencjalnych opcji wymieniono reorganizację struktury grupy, pozyskanie dodatkowego finansowania (dług lub equity) dla spółek zależnych. „Harmonogram, jak i ostateczny rezultat przeglądu są niepewne” – zaznaczono.

Grupa stoi na kilku nogach, Erbud matka zajmuje się generalnym wykonawstwem, oddzielne spółki w Polsce i w Niemczech odpowiadają za usługi serwisowe dla przemysłu, uruchomiona z końcem 2021 r. spółka MOD21 produkcję drewnianych modułów. W grupie jest też notowana od 2021 r. na GPW firma Onde, budująca instalacje OZE i drogi.

Więcej informacji o przeglądzie może się pojawić na czwartkowej konferencji wynikowej.

Erbud nie wypłaci dywidendy, zyskiem chce podzielić się Onde

Zarząd Erbudu zarekomendował, by cały ubiegłoroczny zysk netto (40,1 mln zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

„Ma to na celu zbudowanie silnej bazy kapitałowej grupy na nadchodzące lata obrotowe, w tym na potrzeby finansowania działalności operacyjnej i realizowanych przez grupę projektów. Rekomendacja uwzględnia m.in. ocenę zarządu co do potrzeb kapitałowych niezbędnych do realizacji celów strategicznych grupy w nadchodzących latach, w tym w kontekście aktualnych warunków rynkowych”– wyjaśniono.

Dywidendę chce wypłacić Onde – po 0,31 zł na akcję (stopa 3,3 proc.), w sumie 16,9 mln z 27,7 mln zł zysku.

Trzy segmenty Erbudu poprawiły wynik operacyjny, fabryka modułów znów z dotkliwą stratą

W 2025 r. grupa zaksięgowała 3,26 mld zł, o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o prawie 20 proc., do 263 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 21 mln zł, o prawie 2 proc. więcej. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 1,1 mln zł wobec 56 tys. zł zysku rok wcześniej. Grupa poniosła 35,8 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 28,9 mln zł na minusie rok wcześniej.

Pod względem operacyjnym największy udział w wyniku miały segmenty: OZE/infrastruktura (37,6 mln zł wobec 43,6 mln zł rok wcześniej), budownictwo kubaturowe (23 mln zł wobec 5,1 mln zł), usługi dla przemysłu za granicą (22,8 mln zł wobec 15,4 mln zł) i usługi dla przemysłu w Polsce (9,9 mln zł wobec 10,5 mln zł). Budownictwo modułowe poniosło 69 mln zł straty operacyjnej wobec 52 mln zł rok wcześniej – strata pojawiła się już na poziomie brutto ze sprzedaży (23 mln zł wobec 20 mln zł rok wcześniej mimo niemal podwojenia przychodów do 174 mln zł).

– Zeszły rok był wymagający dla całej branży z uwagi na lukę inwestycyjną i niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Mimo to zwiększyliśmy przychody i znacząco poprawiliśmy rentowność sprzedaży. Trzy nasze „dojrzałe” linie biznesowe wypracowały ponad 90 mln zł zysku operacyjnego – prawie o 25 proc. więcej niż w 2024 r. – zwrócił uwagę w komunikacie prasowym prezes Grzeszczak. Grupa oczekuje, że Onde pozostanie liderem grupy ze względu na rozkręcające się w Polsce inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne i magazynowanie energii.

A kiedy na nogi stanie MOD21? „Segment przechodzi gruntowną reorganizację, a jej koszty wraz z kosztami stałymi obciążają wynik grupy” – podano jedynie w komunikacie.

Na koniec grudnia wartość portfela zamówień grupy wyniosła 2,46 mld zł, z tego 1,3 mld zł w ramach budownictwa kubaturowego, 0,69 mld zł Onde, 0,18 mld zł w segmencie usług dla przemysłu za granicą i 0,17 mld zł w kraju. Fabryka MOD21 miała w portfelu zlecenia za 115 mln zł.

Do realizacji w 2026 r. przypadało 2 mld zł.