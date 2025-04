Czy jest już fundament pod odbicie sprzedaży mieszkań?

Jednak w II kwartał rynek wszedł z nową perspektywą. Prezes NBP powiedział na początku kwietnia, że w 2025 r. jednak jest możliwe obniżanie stóp – jeszcze w grudniu to wykluczał. Efekt już mamy w postaci spadku stawek WIBOR. Czy w takim razie dołek sprzedaży mieszkań za nami?

Diabeł w szczegółach

– Myślę, że w perspektywie najbliższych dwóch, trzech kwartałów większość graczy zakłada poprawę sprzedaży. Obniżki stóp na pewno będą stanowić ważny impuls dla popytu – również tego odłożonego, na rynku pierwotnym, choć pytanie, czy oczekiwana w tym roku głębokość cięć (100–125 pkt baz.) okaże się wystarczająca do materialnego przeskalowania sprzedaży. Większego wzrostu rynku spodziewamy się dopiero w 2026 r. – komentuje David Sharma, analityk DM Trigon.

Foto: Parkiet

Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE, podkreśla, że dostęp do kredytów to jeden z najważniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku. – Zapowiadana obniżka stóp stanowiłaby wyraźny bodziec do poszukiwania nowego mieszkania, zwłaszcza w sytuacji dużego wyboru. WIBOR-y już w kwietniu zaczęły spadać, a za nimi oprocentowanie kredytów. Wobec tego już w najbliższych danych miesięcznych jest szansa, że zobaczymy pierwsze skutki rzeczywistych zmian oprocentowania dla rynku – mówi Mikulska. – Jednak niewątpliwie ewentualna decyzja RPP o obniżce stóp procentowych i jej szerokie ogłoszenie będą miały jeszcze większy wpływ nie tylko na dostęp do finansowania, ale też na nastroje na rynku i decyzje potencjalnych nabywców. Istotna będzie też skala ewentualnych obniżek – dodaje.

– Na rynku obserwujemy wzrost liczby mieszkań w ofercie, co prowadzi do spadku przeciętnej sprzedaży per projekt. Może to sugerować, że deweloperzy przygotowują się na oczekiwany wzrost popytu w kolejnych kwartałach, zwłaszcza w kontekście potencjalnego łagodzenia stóp procentowych – zauważa Aleksandra Gawrońska, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. – Patrząc w przyszłość, można oczekiwać stopniowego wzrostu sprzedaży w kolejnych kwartałach. Początkowo może to dotyczyć głównie klientów gotówkowych, a następnie, wraz z przewidywanym łagodzeniem polityki monetarnej, również kredytobiorców. Perspektywa obniżek stóp może stać się impulsem dla wyjścia rynk