Unibep ma bogate doświadczenie na rynku ukraińskim i przygląda się mu w kontekście odbudowy – ale to na razie pieśń przyszłości, dopóki Rosjanie atakują.

Unidevelopment liczy na lepszą sprzedaż mieszkań

Spółka zależna Unidevelopment szacuje potencjał przekazań w 2025 r. na lekko mniej niż w 2024 r., co wynika z harmonogramu inwestycji i faktu, że oddania wypadają na przełomie lat 2025-2026. W zeszłym roku Unidevelopment przekazał klucze do 491 mieszkań, o 16 proc. mniej niż rok wcześniej.

Firma liczy za to na odbicie sprzedaży, być może podwojenie względem bardzo słabego 2024 r., kiedy to podpisała 231 umów wobec 423 rok wcześniej. W I kwartale Unidevelopment znalazł nabywców na 50 lokali, ale na przełomie III i IV kwartału spółka chce dosypać do oferty 577 lokali (czeka na pozwolenia), poza tym niewykluczone są już obniżki stóp, co powinno pobudzić popyt.

Niezależnie od tego Unidevelopment chce realizować także inwestycje premium, by zdywersyfikować klientelę – ma na oku działki i rozmawia o finansowaniu ich zakupu.

Co do zasady deweloper chce realizować mniejsze projekty, najwyżej dwuetapowe, by kapitał szybciej rotował.