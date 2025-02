Unibep już w tym roku odbuduje zyski

Unihouse może zostać w grupie? W ostatnim czasie dużo się mówi o dużym potencjale zastosowań prefabrykacji w Polsce w kontekście pieniędzy z KPO.

Jeśli do transakcji nie dojdzie, przystąpimy ponownie do przeglądu opcji strategicznych. Taką opcją jest pozostawienie Unihouse w grupie. Spółka zbudowała potencjał na rynku norweskim, a główną przyczyną problemów tej spółki stały się z jednej strony trudna sytuacja rynkowa po pandemii, a z drugiej – spadający kurs korony norweskiej, ale też rosnące koszty specjalistycznego frachtu i ogólne spowolnienie gospodarcze na tamtym rynku. Negatywna dla naszego eksportu zmiana kursu walutowego norweskiej korony i jej osłabienie wobec złotego w stosunku do 2022 r. prawie o 30 proc. spowodowały, że rentowność biznesu została poważnie zachwiana. Firma próbowała sił w Niemczech, ale tam nastała recesja, która już trwa drugi rok i nie ma co snuć wizji wzrostu sprzedaży.

Polski rynek za to zaczyna mieć potencjał. Tutaj np. wojsko jest interesującym sektorem – obecnie budujemy budynki koszarowe w Tomaszowie Mazowieckim dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy właśnie w technologii modułowej. Pewnym potencjałem jest budownictwo mieszkaniowe – jak Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Sporo też do zrobienia jest na terenach popowodziowych. Przy sprzyjających okolicznościach, gdyby decydenci uelastycznili swoje wyobrażenie i byli bardziej otwarci na zaakceptowanie jako optymalne rozwiązań modułowych z drewna, budownictwo takie mogłoby się fantastycznie rozwijać, jak przez lata w Niemczech. Jest to ważne także z innego powodu. Unihouse – i generalnie rynek – bazuje na relatywnie niewielkich, krótkich zleceniach. Moduły w drewnie nie są więc produkcją seryjną, a to wpływa na niską wydajność kosztową. Jeśli więc pojawią się kontrakty na dużą skalę, można będzie starać się wystandaryzować naszą ofertę, dokonać pewnej seryjności produkcji, a to w znakomity sposób wpłynie na spadek jednostkowego kosztu wytworzenia. Stąd nasze zainteresowanie wojskiem, ale też innymi segmentami jak właśnie SIM.

Dla dewelopera mieszkaniowego – Unidevelopmentu – szukacie współinwestora. W 2024 r. spółka sprzedała 231 lokali, o 45 proc. mniej niż rok wcześniej – i to spadek wyraźnie większy niż odnotował szeroki rynek. Dołek w III kwartale okazał się szczególnie dotkliwy – spółka sprzedała zaledwie 18 lokali.

Mówiliśmy m.in. o poszukiwaniu partnerów do wspólnych inwestycji. Niestety, nie udało się takich znaleźć, zresztą w tej chwili trudno jest uzyskać współinwestora na dobrych – z naszego punktu widzenia – warunkach. Ale podkreślam: naszą motywacją nie było poszukiwanie partnera w celu uzyskania wsparcia finansowego, a dla zdynamizowania działalności.

Rynek mieszkaniowy jest w złej sytuacji, chwilowo się zatrzymał. To nic dziwnego, skoro w 2023 r. działał program wsparcia zakupów mieszkań, a po wyborach pojawiły się zapowiedzi nowej inicjatywy w 2024 r. Biorąc pod uwagę prognozowany przez analityków spadek inflacji oraz obniżki stóp w otoczeniu międzynarodowym, spodziewamy się, że w Polsce również dojdzie do ich redukcji i to całkiem niedługo. Rząd raczej nie powróci do pomysłu „Kredytu 0 proc.”, ale ministerstwo pracuje nad nowym programem, który może wesprzeć rynek mieszkaniowy. Połączenie tych czynników może przyczynić się do pobudzenia popytu na mieszkania w dalszej części 2025 r.

Unidevelopment do tej pory skupiał się głównie na segmencie popularnym. Obecnie chcemy rozwijać „drugą nogę” naszego dewelopera w postaci oferty premium. W 2025 r. będziemy się starali nabyć nowy grunt pod kameralny projekt z tzw. wyższej półki, bo ten segment lepiej znosi obecne spowolnienie. Od momentu, kiedy Unibep stopniowo zacznie odkładać wypracowaną gotówkę, Unidevelopment będzie mógł mocniej inwestować. Dlatego też jedną z opcji w perspektywie średnioterminowej jest powrót do koncepcji wprowadzenia Unidevelopmentu na GPW – uruchomienie oferty premium stanowiłoby istotne wsparcie dla tego scenariusza.

Wielu deweloperów, zamiast wchodzić na GPW, woli plasować obligacje – a mówimy o dużych ofertach i kwotach, zainteresowania nie zmniejszyło nawet spowolnienie w branży.

Oczywiście, kapitał jest droższy niż dług, to zrozumiałe. Jednak Unidevelopment to część grupy kapitałowej i tak jesteśmy przez interesariuszy postrzegani, kowenanty bankowe są determinowane przez wskaźniki właśnie dla całej grupy. Z powodu strat w 2023 r. mamy wciąż nieco ograniczone możliwości pozyskania długu. Potencjalne wejście Unidevelopmentu na GPW poprawiłoby kapitałowość całej grupy, a więc też poprawiłoby możliwości plasowania obligacji.