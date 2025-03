Wiceprezes PZPB: Wchodzimy w fazę odbicia rynku

Dla budownictwa kubaturowego, inwestycji prywatnych, perspektywy wydają się trochę gorsze, co wynika z poziomu stóp procentowych i zawirowań na arenie międzynarodowej. Ale to wcale nie oznacza, że te perspektywy są fatalne.

Infrastruktura to koń pociągowy budownictwa, niestety podlega bardzo mocnym wahaniom, co wynika głównie z przejść między budżetami unijnymi. Skoro wraca aktywność inwestycyjna, to czy nie będziemy mieć znów do czynienia z klęską urodzaju i problemami: wzrostem kosztów materiałów, niedoborem pracowników, presją na marże?

Budownictwo podlega bardzo dużym wahaniom, jest to sektor nadmiernie cykliczny na tle innych. Rynek budowlany jest do tego przyzwyczajony, co nie oznacza, że ten stan rzeczy akceptuje. W dużej mierze zależy to od podejścia strony publicznej, która bardzo silnie oddziałuje na to, co dzieje się na rynku budowlanym.

Wszystko wskazuje na to, że zaczynamy wspinać się z bardzo głębokiego dołka na bardzo wysoką górkę. Wydaje się, że ta górka będzie w swojej istocie przypominała tę z lat 2018–2019, tylko wydaje mi się, że ona może być zdecydowanie wyższa i potrwać dłużej, rozkładając się na lata 2026–2029. To na pewno wywoła bardzo silne napięcia na polskim rynku budowlanym, napięcia doskonale znane z przeszłości.

Główne czynniki ryzyka, spowodowane kumulacją inwestycji, na które firmy budowlane powinny się przygotować, to: brak pracowników, wzrost cen i niedobór materiałów, a także wąskie gardła i opóźnienia w urzędach, które zostaną zasypane wnioskami o pozwolenie na budowę. O kolejnej rzeczy bardzo mało mówimy, ale musimy ją brać pod uwagę: to wydolność sektora finansowego, który branży budowlanej udziela kredytów oraz gwarancji. Ten potencjał jest ograniczony.

Jeśli chodzi o poszczególne segmenty rynku, to w drogach sytuacja została opanowana przez zamawiających, wskakujemy na stabilny poziom nakładów w okolicach 20–25 mld zł rocznie.

Na rynku kolejowym wskakujemy na bardzo wysoką górkę, bo nakładają się na siebie dwa ogromne programy: Krajowy Program Kolejowy i kolejowy komponent CPK. Wskoczymy na poziom nakładów inwestycyjnych rzędu ponad 30 mld zł rocznie – to trzy razy tyle, do czego przyzwyczajony był rynek w ostatnich latach. Uważam jednak, że krajowi wykonawcy są w stanie sprostać temu wyzwaniu.