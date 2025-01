Prezes Budimeksu o boomie i o tym, czy mieszkania będą tańsze

Prawie 18 mld zł to wartość portfela zleceń budowlanych Budimeksu na koniec 2024 r. To nowy rekord w historii spółki i branży. Trzon portfela to zlecenia drogowe w Polsce, a w grudniu rozpoczęła się realizacja na łotewskim odcinku megaprojektu Rail Baltica...

... którego nie wliczamy do portfela. Już wyjaśniam. Szacunkowa wartość ramowa kontraktu to 3,7 mld euro dla całego konsorcjum, w którym mamy 25 proc. udziału. Jednak prace są realizowane etapami, co jest związane z uzyskiwaniem przez zamawiającego pozwoleń na budowę. Łącznie jest to 67 etapów. Trudno jest określić, kiedy dokładnie zostaną one wydane, dlatego aby zachować transparentność, nie uwzględniamy Rail Baltica w naszym portfelu. Kontrakt będzie realizowany przez osiem lat i myślę, że z czasem proces formalny związany z inwestycją nabierze tempa. W 2025 r. spodziewamy się, że Rail Baltica przyniesie wzrost przychodów i ta dynamika będzie zwiększać się w kolejnych latach.

Reklama

Co w takim razie złożyło się głównie na wzrost portfela do 18 mld zł z 13 mld zł rok wcześniej?

Nasz portfel to w 50 proc. kontrakty drogowe, 20 proc. kolejowe. Jedna dziesiąta wartości umów to zlecenia hydrotechniczne. Pozostałe projekty dotyczą budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego. Kluczowe jest to, że nasz portfel wypełniają w większości nowe kontrakty, wszystkie objęte są waloryzacją.

W 2024 r. podpisaliśmy zamówienia o wartości 12,6 mld zł. Na koniec 2023 r. wygraliśmy pięć z siedmiu ogłoszonych przez GDDKiA przetargów na odcinki S-10, a ich podpisanie nastąpiło właśnie w 2024 r. Inwestycje te stworzą największy plac budowy w Polsce, w ramach którego powstanie łącznie 77 km dróg za 2,5 mld zł.

Wzrost portfela to także efekt przesunięcia terminu podpisania umów na inwestycje kolejowe. Przetargi zostały rozstrzygnięte wcześniej, ale kontraktacja realizowana była w 2024 r., w związku m.in. z odblokowaniem funduszy z KPO. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że kolej będzie motorem napędowym budownictwa, w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowaliśmy w sprzęt 250 mln zł i jesteśmy w pełni gotowi do kompleksowej realizacji największych inwestycji kolejowych w Polsce.

Czy mechanizmy waloryzacji w umowach są optymalne, czy wymagają rewizji?

W zależności od zamawiającego waloryzacja zawiera limit wzrostu do 10–15 proc. wartości kontraktu, a ryzyko podzielone jest pół na pół na zlecającego i wykonawcę. Cały czas prowadzimy jako branża rozmowy na temat potrzeby zmiany proporcji ryzyka pomiędzy stronami, które w naszej ocenie powinno przechylać się w kierunku inwestora. Limit wzrostu jest jeszcze dla nas zrozumiały, chociaż na rynkach zagranicznych takich ograniczeń nie ma. Trudniej jest zgodzić się z podziałem 50:50. To zamawiający, planując inwestycję, powinien liczyć się z ryzykiem indeksacji cen. Optymalnym rozwiązaniem w naszej ocenie jest proporcja 70:30. W tej chwili, ponieważ produkcja budowlano-montażowa wyhamowała, mamy ustabilizowane ceny materiałów i wykonawstwa, więc temat waloryzacji nie jest podnoszony.