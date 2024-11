Echo Investment po konferencji: nadchodzi fala dywidend

Echo to także nadworny budowniczy i właściciel po 30 proc. udziałów w dwóch platformach: mieszkań na wynajem (Resi 4 Rent) i od niedawna prywatnych akademików (Student Space). W 2026 r. R4R ma liczyć 11 tys. wynajmowanych mieszkań, a Student Space może osiągnąć cel szybciej od planów (5 tys. łóżek w 3-5 lat) zważywszy na popyt zagranicznych żaków i stosowanie prefabrykacji (duża powtarzalność budynków).

Czytaj więcej Budownictwo Echo rozwija skrzydła Firma schłodzenie na rynku mieszkaniowym uznaje za przejściowe, szturmem wchodzi na rynek akademików i szykuje się do sprzedaży biur oraz galerii.

Przychody i zyski z mieszkaniówki w górę

W ciągu trzech kwartałów 2024 r. grupa Echo Investment zaksięgowała 2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33,2 mln zł na plusie rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 24 proc., do 807 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 19 proc., do 266 mln zł. Zysk operacyjny skurczył się jednak o 43 proc., do 57 mln zł. Papierowa strata z wyceny portfela wyniosła 33,3 mln zł wobec 29 mln zł na plusie rok wcześniej. W górę – za przychodami – poszły koszty, a także koszty finansowe.

W ciągu trzech kwartałów grupa przekazała 816 lokali, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody segmentu mieszkaniowego wzrosły o 25 proc., do 581 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży skurczyła się z 35,6 do 33,4 proc., zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 17 proc., do 194 mln zł.

Przychody segmentu nieruchomości komercyjnych wzrosły o 22 proc., do 196 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 27 proc., do 56,4 zł. Echo co do zasady jest deweloperem i nastawia się na sprzedaż budynków, a nie czerpanie zysów z najmu. Przychody segmentu Resi 4 Rent wzrosły o 17 proc., do 27,7 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 10,6 proc., do 15 mln zł. Tu podobnie. Celem Echa jest bardziej zarobienie na sprzedaży 30 proc. udziałów w tej platformie PRS niż na wynagrodzeniu z budowy mieszkań. W tegorocznych wynikach jest nowy segment: Student Space. To joint-venture, w którym Echo też ma 30 proc., budujące prywatne akademiki. Przychody wyniosły 1,95 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży 0,6 mln zł. Tu strategia jest podobna, jak w przypadku R4R.