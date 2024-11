Spółka Echo Investment zawarła warunkową umowę sprzedaży biurowca React w Łodzi – formalnie prawo pierwokupu przysługuje prezydentowi miasta. Wartość transakcji to 32,5 mln euro (140 mln zł) bez VAT. Liczący 15 tys. mkw. biurowiec, którego najemcami są m.in. Alorica i Bank Pekao, kupiła estońska firma inwestycyjna Summus Capital, dla której to debiut w Polsce.

Do sprzedaży aktywa za ponad miliard złotych

– Sprzedaż Reacta dowodzi, że dobrze zlokalizowane biurowce o wysokiej charakterystyce ESG, gwarantujące stabilne przychody, nadal przyciągają renomowanych międzynarodowych inwestorów. Transakcja z Summus Capital potwierdza trwały potencjał naszych w pełni wynajętych budynków biurowych w miastach regionalnych – skomentowała Judyta Sawicka, head of investment and divestment w Echo Investment.

– Cieszymy się z wejścia na nowy rynek przez zakup Reacta. Do naszej decyzji o zainwestowaniu w ten projekt przyczyniły się: jego jakość, silna baza długoterminowych najemców i wysoki standard z perspektywy wymogów ESG. Atuty te w połączeniu z oczekiwaną stopą zwrotu zdecydowanie przewyższają potencjalne ryzyko i czynią React idealną, jedną z pierwszych inwestycji Summus Capital w Polsce, oferującą zrównoważony wzrost – powiedział Hannes Pihl, członek zarządu Summus Capital.

W portfelu Echa na sprzedaż są jeszcze obiekty z dwóch etapów Brain Parku w Krakowie, City II we Wrocławiu oraz galeria handlowa Libero w Katowicach. Na wrześniowej konferencji firma podała, że spodziewa się spieniężenia biurowców i galerii handlowej na przełomie tego i przyszłego roku. Wartość aktywów przeznaczonych do zbycia w bilansie Echa to 1,44 mld zł.

Inwestorzy wracają na rynek nieruchomości komercyjnych

Cięcie stóp w eurozonie zachęca inwestorów do powrotu na rynek nieruchomości komercyjnych. W ciągu trzech kwartałów br. ulokowano w polskich biurowcach prawie 1 mld euro. W ostatnich dniach Ghelamco sprzedało szwedzkiej spółce Eastnine wieżowiec Warsaw Unit za 280 mln euro, ustanawiając tegoroczny rekord w skali Europy.