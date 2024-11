Ghelamco sprzedaje The Warsaw UNIT za 1,2 mld zł

Notowany na Catalyst deweloper, spółka Ghelamco, zawarł umowę sprzedaży liczącego prawie 59 tys. mkw. powierzchni najmu biurowca Warsaw UNIT przy rondzie Daszyńskiego. Nabywcą jest szwedzka spółka Eastnine AB.

Wartość transakcji została ustalona na 280 mln euro, czyli ponad 1,2 mld zł. Dla porównania w ciągu trzech kwartałów br. całkowita wartość inwestycji w nieruchomości biurowe w Polsce wyniosła 999 mln euro – według szacunków Avison Young. To także największa transakcja na rynku biurowym zawarta w tym roku w Europie. Część wpływów zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę.

Inwestorzy wracają na rynek biurowy

- Ta transakcja to ważny i optymistyczny sygnał dla całej branży nieruchomości. Inwestorzy wracają na zakupy i nie stronią od inwestycji w perspektywiczne aktywa, spełniające wyśrubowane normy wpisujące się w wymogi ESG. Nabycie budynku w centralnej lokalizacji charakteryzującej się mocnym popytem najemców, ograniczoną podażą nowych projektów i perspektywą wzrostu czynszów to bezpieczna długoterminowa inwestycja – skomentował Rafał Gierczak, członek zarządu i dyrektor działu zarządzania aktywami w Ghelamco Poland.

- Warsaw UNIT to ikoniczny budynek, który reprezentuje wszystko, czego szukamy w inwestycjach. Tętniąca życiem lokalizacja, najwyższe standardy ESG i międzynarodowy mix najemców doskonale wpisują się w strategię Eastnine. Dopilnujemy, aby Warsaw UNIT pozostał jednym z najlepszych i najbardziej prestiżowych biurowców w mieście – dodał Kestutis Sasnauskas, prezes Eastnine AB. Inwestor ten jest obecny w Polsce od 2022 r., kiedy kupił od dewelopera Skanska budynek kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu. W czerwcu br. inwestor dokupił kolejny budynek tego kompleksu – i była to pierwsza od lat transakcja prime poza Warszawą (prime, czyli najlepsze nieruchomości).

W dobie ESG istotne jest to, że Warsaw Unit posiada certyfikaty BREEAM Outstanding, WELL Core v2 Platinum czy WELL Health-Safety. Oddany w 2021 r. budynek w pełni zasilany jest czystą energią, zużycie jest o nawet blisko 30 proc. mniejsze niż w porównywalnych obiektach wysokościowych. Głównym najemcą jest ubezpieczyciel Warta (20 tys. mkw.). Atrakcją jest Skyfall – najwyższy w Polsce dostępny publicznie taras widokowy – ze specjalną platformą ze szklaną podłogą, odchylającą się na zewnątrz o 15 stopni.