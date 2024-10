Justyna Wilk, członkini zarządu spółki Dom Development. Mat. prasowe

Do zarządu powołano również Justynę Wilk, która rozpocznie pracę na nowym stanowisku 1 stycznia 2025 r. Z grupą jest związana od 2011 r., ostatnio jako dyrektorka działu nieruchomości i prokurentka. W latach 2005-2011 Wilk pracowała w Budimeksie Nieruchomości.

– Dołączenie do zarządu dwojga doświadczonych menadżerów, którzy doskonale znają nie tylko rynek nieruchomości, ale też naszą spółkę, to gwarancja stabilności, ale też utrzymania kursu na dalszy rozwój i wzrost. Grzegorz Smoliński w Dom Development ma niewiele krótszy staż niż ja, zaś Justyna Wilk pracuje z nami już od ponad 10 lat. W branży, w której solidne fundamenty są podstawą, to najlepszy możliwy scenariusz – skomentował Jarosław Szanajca, prezes Domu Development.

W wakacje ogłoszono epokową zmianę: Szanajca z początkiem 2025 r. przestanie być szefem (funkcję pełnił od współzałożenia spółki w 1996 r.) i przejdzie do rady nadzorczej. Stery grupy obejmie obecny wiceprezes Mikołaj Konopka - to również szef trójmiejskiego Euro Stylu, firmy przejętej przez Dom Development w 2017 r. W zarządzie zasiadają jeszcze wiceprezes ds. finansowych Leszek Stankiewicz (od 2021 r.) oraz Terry Roydon (od 2006 r.).

Prawie 55 proc. akcji Domu Development ma zarejestrowany w Luksemburgu wehikuł Groupe Belleforet kontrolowany przez jeden z trustów rodzinnych współzałożyciela deweloperskiej firmy Yvesa Bonavero. 5,6 proc. akcji ma Jarosław Szanajca.