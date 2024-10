W ciągu trzech kwartałów Grupa Budimex wypracowała 6,51 mld zł przychodów, o 6,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Grupa zanotowała poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, dlatego mimo niższej sprzedaży zyski brutto ze sprzedaży i operacyjny poszły w górę, o odpowiednio prawie 9 proc., do 784 mln zł i 5,5 proc., do 508 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej skurczył się 0,7 proc., do 447 mln zł. Na tę ostatnią pozycję bardzo duży wpływ mają odsetki od zgromadzonego morza gotówki – w ciągu trzech kwartałów br. dały one 127 mln zł wobec 148 mln zł rok wcześniej.

Mniejsze przychody z generalnego wykonawstwa, ale rentowność w górę

Działalność budowlana przyniosła prawie 5,9 mld zł przychodów, o ponad 7 proc.. mniej niż rok wcześniej. Krajowy rynek dominuje, ale blisko 390 mln zł przyniosły kontrakty zagraniczne, głównie w Niemczech (230 mln zł) i na Słowacji (102 mln zł).

Lepsza była jakość przerobionych kontraktów, marża brutto ze sprzedaży urosła z 9,7 do 11,6 proc., dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży – mimo spadku przychodów - wzrósł o ponad 11 proc., do 681 mln zł (dane segmentowe przed włączeniami konsolidacyjnymi). Zysk operacyjny wzrósł o 5,8 proc., do 446 mln zł, a zysk netto skurczył się o 3,3 proc., do 408 mln zł.

Drugi segment działalności grupy to usługi serwisowe (gospodarka odpadami, utrzymanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, wytwarzanie energii elektrycznej z OZE). Przychody w ciągu trzech kwartałów br. wzrosły o 2,5 proc., do 686 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył o 3,5 proc., do 110 mln zł, z kolei operacyjny wzrósł o 3,8 proc., do prawie 62 mln zł, a netto o ponad 16 proc., do ponad 46 mln zł.