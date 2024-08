Na koniec czerwca Unibep zgromadził portfel zamówień o wartości 3,7 mld zł, czyli prawie 16 proc. więcej niż rok wcześniej i 5 proc. mniej niż na koniec I kwartału br.

Według wstępnych szacunków grupa przy lekkim skurczeniu się przychodów poprawiła zyski.

Więcej gotówki, ale i długu

Unibep w I połowie br. wypracował 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów, o 6,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody z generalnego wykonawstwa, skurczyły się o 1,3 proc., do 960 mln zł.

Budownictwo modułowe zanotowało 29-proc. spadek, do 88,3 mln zł. Po bardzo trudnym 2023 r. zakończonym stratą, ten fabryka drewnianych modułów przechodzi restrukturyzację, m.in. wzmacnia aktywność na rynku krajowym. Z kolei spadek przychodów dewelopera mieszkaniowego o 28,7 proc., do 140,8 mln zł, to efekt mniejszej liczby przekazanych lokali.