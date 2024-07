Druga noga Murapolu to budowa mieszkań na rynek PRS, do platformy Life Spot kontrolowanej przez głównego akcjonariusza, fundusz Ares. W sprawozdaniach jest to ujmowane jak kontrakt budowlany, a nie przy przekazaniach mieszkań. W 2023 r. Murapol dostał zamówienie na 693 lokale wobec 664 rok wcześniej. W I połowie br. nie doszły nowe kontrakty. – Prowadzimy rozmowy z naszym wiodącym inwestorem dotyczące współpracy w zakresie kolejnych projektów PRS i planujemy sprzedaż kolejnych jeszcze w bieżącym roku – mówi prezes Iskra.

Rosnąca konkurencja wymusza na deweloperach elastyczność

Według BIG DATA RynekPierwotny.pl w siedmiu największych metropoliach deweloperzy sprzedali 12,5 tys. mieszkań, o 19 proc. mniej kwartał do kwartału. W związku z niższym popytem deweloperzy dostosowują moce: do oferty weszło w tym czasie ponad 15,6 tys. mieszkań, o ponad 20 proc. mniej kwartał do kwartału. Na koniec czerwca w ofercie w siedmiu miastach było 55,5 tys. ofert, o 29 proc. więcej niż na koniec 2023 r. Eksperci wskazują, że podaż raczej nie jest na tyle duża, by deweloperzy musieli dokonywać drastycznych posunięć, choć jest presja na rabaty i promocje.