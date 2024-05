Deweloper mieszkaniowy pozyskał 150 mln zł z emisji pierwszej transzy obligacji w ramach programu o wartości do 0,5 mld zł. Oprocentowanie to WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, czyli obecnie 9,85 proc. w skali roku. Dług zapada w maju 2027 r.

Murapol wyemitował obligacje wyłącznie dla funduszy inwestycyjnych

Papiery były oferowane inwestorom instytucjonalnym i mimo, że trafią do obrotu na Catalyst, dla inwestorów detalicznych będą w praktyce niedostępne – wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. zł. Praktyką jest, że nawet jeśli sama emisja kierowana jest do funduszy, to wartość nominalną ustawia się na 1 tys. zł, by obrót na rynku wtórnym był możliwy – w deweloperskie papiery chętnie inwestują w ten sposób nabywcy detaliczni.

Murapol zdywersyfikował źródła finansowania, do niedawna polegał wyłącznie na dużym kredycie od konsorcjum banków.

- Wyemitowaliśmy trzyletnie niezabezpieczone obligacje z marżą na poziomie 4 proc. Skala biznesu grupy, transparentny ład korporacyjny wsparty silną strukturą akcjonariatu, w połączniu z ambitną i spójnie realizowaną strategią zyskały uznanie inwestorów, a zamknięcie inauguracyjnej emisji w ramach zaplanowanej kwoty 150 mln zł wymagał redukcji złożonych zapisów – powiedział Przemysław Kromer, członek zarządu ds. finansowych Murapolu. Spółka nie podała jednak szczegółów. - Osiągnęliśmy zakładane cele w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapadalności zewnętrznego zadłużenia, a przy tym zabezpieczyliśmy płynność potrzebną do skutecznego odnawiania banku ziemi, dalszej skalowalności biznesu oraz konsekwentnej realizacji zadeklarowanej polityki dywidendowej – dodał.