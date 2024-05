W I kwartale br. Dom Development wypracował 137,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (5,33 zł na papier), o prawie 14 proc. mniej niż rok wcześniej. To głównie efekt mniejszej rok do roku liczby przekazanych mieszkań, za to cały rok ma być rekordowy pod względem liczby przekazanych lokali. W 2023 r. grupa ustanowiła nowy szczyt przekazując klucze do 3831 lokali, co było fundamentem rekordowego zysku netto - 460 mln zł.

Dom Development chce też zaatakować pułap 4 tys. sprzedanych mieszkań.

Marża ze sprzedaży mieszkań Dom Development dalej w górę

W I kwartale br. skonsolidowane przychody skurczyły się o 14 proc., do 706 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 6,8 proc., do 240 mln zł.

Gros przychodów przypadało na podstawowy biznes, czyli sprzedaż mieszkań. W tym segmencie przychody były mniejsze o 18,1 proc. i wyniosły 659 mln zł. Grupa przekazała klucze do 921 lokali, o 32 proc. mniej niż rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła za to o 3,7 pkt proc., do 35,6 proc. Zysk brutto ze sprzedaży w segmencie mieszkaniowym zmniejszył się o 8,5 proc., do 235 mln zł. Największa marżę – 41,8 proc. – grupa wypracowała w Trójmieście. W Warszawie było to 29,8 proc., we Wrocławiu 27,3 proc., a w Krakowie 26,1 proc.