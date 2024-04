Marvipol rusza z rekordową ofertą obligacji

Deweloper mieszkaniowo-magazynowy rusza z ofertą niezabezpieczonych obligacji o wartości 150 mln zł – to trzy czwarte kwoty, o którą spółka może ubiegać się na podstawie zatwierdzonego właśnie prospektu. Jest to największa emisja deweloperskiego długu od oferty Victorii z jesieni ub.r. o wartości 100 mln zł.

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – w jej ramach można zrolować obligacje zapadające w tym roku w maju (23 mln zł) i październiku (88,5 mln zł).

Bitwa o marżę – kto da mniej

Zapisy od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych będą przyjmowane od 12 do 25 kwietnia. Minimalna wartość to 1 tys. zł. Papiery będą oprocentowanie w oparciu o WIBOR 6M, a marża będzie pochodzić z przedziału 3,9-4,5 pkt proc. Każdy inwestor będzie zobowiązany do podania przy składaniu zapisów minimalnej wysokości akceptowalnej marży. Na tej podstawie zarząd zadecyduje o ostatecznym poziomie – inwestorzy, którzy w formularzach zapisu będą mieć wpisaną wyższą marżę od ostatecznie ustalonej, nie dostaną obligacji.

Terminem wykupu jest maj 2028 r., ale w listopadzie 2027 r. spółka dokona częściowej amortyzacji, czyli wcześniejszego nabycia co najmniej 33 proc. papierów.