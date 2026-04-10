Dzięki uzyskanym licencjom firma dołączyła do grona instytucji finansowych, które mogą w pełni świadczyć usługi maklerskie w ZEA. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że licencja kateorii 2 daje możliwość zarządzania aktywami. Takiej usługi firma do tej pory nie posiada w swoim portfolio.

- Otrzymanie kolejnych licencji w regionie MENA to dla nas bardzo ważny krok w realizacji strategii budowania pozycji XTB. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom jednego z najbardziej uznanych systemów regulacyjnych na świecie. Kluczowa jest jednak możliwość dalszego rozwoju naszej oferty i to nie tylko w zakresie standardowych usług inwestycyjnych, ale również bardziej zaawansowanych produktów, m.in. związanych z zarządzaniem aktywami – podkreśla Omar Arnaout, prezes XTB.

XTB kontynuuje ekspansję zagraniczną

Jak podkreśla firma "Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z najszybciej rozwijających się rynków finansowych na świecie, oferujący znaczący potencjał wzrostu. XTB aktywnie korzysta z tego trendu, budując zaufanie klientów w oparciu o zgodność z lokalnymi regulacjami. To element konsekwentnie realizowanej strategii, w której globalny zasięg opiera się na rozwoju silnych struktur lokalnych w kluczowych regionach".

Firma w ostatnim czasie informowała także o dodaniu do swojego portfolio produktowego opcji. Na razie zostały one udostępnione klientom w Hiszpanii i w Niemczech. We Francji firma została głównym partnerem największej hali sportowo-widowiskowej w Europie. Z kolei w sobotę, 11 kwietnia, na ring powróci Tyson Fury, ponownie występując z logo XTB.