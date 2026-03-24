Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz z firmy XTB
Zacznijmy od tego, że obecna sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna i trudna do prognozowania. W dużej mierze zależy od czynników politycznych, które potrafią zmienić się dosłownie w ciągu godzin. Jeśli jednak spróbujemy nakreślić skrajny, negatywny scenariusz – czyli brak porozumienia i dalszą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie – to mówimy o potencjalnie największym kryzysie naftowym w historii. W takim wariancie globalny rynek mógłby zmierzyć się z deficytem rzędu nawet 5–7 mln baryłek dziennie. To ogromna luka, na którą świat nie jest przygotowany. Przy takich założeniach ceny ropy mogłyby wzrosnąć do poziomu 150–200 USD za baryłkę. To z kolei najpewniej doprowadziłoby do destrukcji popytu i silnego uderzenia w globalną gospodarkę, podobnie jak w 2008 r. .
Rzeczywiście, reakcja rynku jest zaskakująco spokojna. Widać, że inwestorzy nie chcą dyskontować najgorszego wariantu. Paradoksalnie to zwiększa ryzyko, że jeśli dojdzie do eskalacji, ruch cenowy może być bardzo gwałtowny. Dodatkowo aktywność spekulantów – mierzona chociażby pozycjami na rynku terminowym – jest nadal relatywnie niska.
Mamy sprzeczne komunikaty – z jednej strony pojawiają się deklaracje o negocjacjach, z drugiej strony druga strona twierdzi, że żadnych rozmów nie ma. Moim zdaniem jesteśmy gdzieś pośrodku. Historia pokazuje, że często po okresie publicznego „twardego stanowiska” dochodzi do porozumienia. Widzieliśmy to już w relacjach handlowych między USA a Chinami. Nie zapominajmy też o kalendarzu politycznym – są konkretne daty i wydarzenia, które zwiększają presję na osiągnięcie porozumienia. Czas działa tu na korzyść deeskalacji.
W mojej ocenie istnieje realna szansa, że konflikt zostanie przynajmniej częściowo wygaszony w relatywnie krótkim czasie – choćby po to, żeby uniknąć globalnego kryzysu gospodarczego. W takim wariancie ceny ropy mogłyby spaść w okolice 80 USD za baryłkę. To poziom spójny z obecną krzywą terminową.
Jeśli porozumienie byłoby trwałe, to widziałbym przestrzeń do dalszych spadków – nawet w kierunku 70 USD . Natomiast jeśli pozostanie niepewność – np. dotycząca bezpieczeństwa transportu czy eksportu z Iranu – to bardziej realny byłby przedział 80–100 USD jako nowa „równowaga”.
To jest największy problem. Rynek ropy jest bardzo mocno zbilansowany. Nie ma jednego miejsca na świecie, które mogłoby nagle dostarczyć brakujące kilka milionów baryłek dziennie. Owszem, Stany Zjednoczone mogą zwiększyć produkcję – szczególnie przy wysokich cenach ropy łupkowej – ale mówimy raczej o skali 0,5–1 mln baryłek dziennie w perspektywie roku. Brazylia czy kraje afrykańskie również mogą nieco zwiększyć wydobycie, ale to nadal za mało, by zrekompensować ewentualne duże zakłócenia.
To pokazuje, jak bardzo sytuacja jest napięta. Z jednej strony mamy konflikty polityczne, z drugiej – pragmatyzm rynku. Dopuszczenie większej ilości ropy z Rosji czy Iranu do oficjalnego obrotu mogłoby chwilowo złagodzić napięcia podażowe. Ale to są decyzje o ogromnym ciężarze geopolitycznym.
W tym przypadku też można powiedzieć, że rynek wygląda dość stabilnie, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną. To efekt dywersyfikacji dostaw: Norwegia, LNG z USA, Afryka. Z drugiej strony mamy jednak bardzo niskie zapasy. Jeśli konflikt się przedłuży i Azja zacznie agresywnie konkurować o LNG, ceny w Europie mogą ponownie mocno wzrosnąć – nawet w okolice 100 euro za MWh. Jeżeli Azja nie może importować surowców z Bliskiego Wschodu, musi szukać alternatyw – a to oznacza większą konkurencję o LNG. To szczególnie problematyczne dla Chin, które energetycznie na tym konflikcie tracą, mimo że geopolitycznie sytuacja może im chwilowo sprzyjać.
Jest to jeden z możliwych powodów. Pojawiły się też spekulacje o sprzedaży złota przez banki centralne, ale nie ma na to twardych dowodów. Wręcz przeciwnie – dane wskazują, że banki centralne nadal są kupującymi. Trzeba bowiem pamiętać, że złoto nadal pełni funkcję bezpiecznej przystani. Oczywiście w krótkim terminie może być zmienne. W ekstremalnym scenariuszu – np. bardzo wysokich cen ropy i silnych spadków na rynkach akcji – moglibyśmy zobaczyć jeszcze niższe poziomy. Długoterminowy trend pozostaje jednak wzrostowy. Zakładam, że złoto po 2030 r. przebije nawet poziom 10 tys. USD .
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas