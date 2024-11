Maklerskie porządki zawitały również do BM Alior Banku

Wymiana kadr nie tylko u maklerów

Co łączy zmiany w BM Alior Banku oraz BM PKO BP? Ich wspólnym mianownikiem jest fakt, że obie firmy należą do banków, w których głównym udziałowcem jest Skarb Państwa (w Alior Banku pośrednio poprzez PZU). Po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych w pierwszej kolejności doszło do wymiany zarządów na poziomie spółek matek, a od pewnego czasu są one dokonywane także w podmiotach należących do poszczególnych grup. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o BM PKO BP, wcześniejszy dyrektor, czyli Grzegorz Zawada, nie rozstał się z grupą, a powierzono mu nowe stanowisko – dyrektora pionu bankowości inwestycyjnej. Przyszłość zawodowa Jacka Janiuka jest na razie nieznana.

Idąc tropem powiązań ze Skarbem Państwa, uwagę należy skierować nie tylko na grupę PKO BP czy Alior Banku, ale również na grupę Banku Pekao. W jej przypadku funkcję dyrektora biura maklerskiego w dalszym ciągu sprawuje Marcin Wlazło i nic nie wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić.

Zmiany dotykają jednak nie tylko biura maklerskie, które są częścią dużych grup kapitałowych. Nie omijają również TFI czy też PTE. We wspomnianej grupie Pekao nie tak dawno ze stanowiska prezesa Pekao TFI odwołany został Łukasz Kędzior, a rada nadzorcza ogłosiła konkurs, który ma wyłonić nowe władze tej jednostki.

Zmiany w tym roku przeprowadzono także w TFI PZU. W czerwcu na szefa firmy powołano Tomasza Stadnika. Wcześniej stanowisko zajmował Robert Zima.

Roszady dotknęły także PTE działające w grupach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. W przypadku PTE PZU prezesem został Andrzej Sołdek, który zastąpił Wiktorię Braun.