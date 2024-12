Do wydzielenia elektrowni węglowych ze spółek energetycznych - wbrew wcześniejszym planom - może jednak nie dojść. Do takiego wniosku można dojść po ostatniej wypowiedzi ministra aktywów państwowych (MAP) Jakuba Jaworowskiego. Argumentacja MAP spotkała się jednak z krytycznym zdaniem spółek energetycznych. Co w zamian? Rąbka tajemnicy uchyla w założeniach nowej strategii Grupa Enea.