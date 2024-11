Wczoraj szef FED przemawiając na forum w Dallas nieco "zaskoczył" rynki - jego słowa to sygnał pewnej nowej linii FED, którą zaczyna iść już część członków (wystarczy przytoczyć słowa Kashkariego, Musalema i innych z ostatnich dni) - a która potwierdza to, co rynki "wiedziały" od pewnego już czasu