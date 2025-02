Szefowie Santandera i Millennium dostali solidne podwyżki. „Za dobre wyniki”

Santander Bank Polska opublikował we wtorek swój skonsolidowany raport za 2024 r. Potwierdził one wcześniejsze, wstępne dane o dobrych wynikach finansowych banku, w tym ok. 5,2 mld zł zysku w minionym roku. W porównaniu z 2023 r. zysk wzrósł o 7,3 proc. Sprawdziliśmy też, jak w tej sytuacji kształtowały się wynagrodzenia władz spółki.

Ile zarabia prezes Santander Bank Polska?

Wynagrodzenie prezesa Michała Gajewskiego składa się z kilku elementów, ale wygląda na to, że w porównaniu z 2023 r., zwiększyło się ono dosyć istotnie. Łącznie w 2024 r. ok. 7,14 mln zł, do daje nawet 14,8-proc. podwyżkę rok do roku.

Przy czym trzeba zauważyć, że tzw. wynagrodzenie stałe wzrosło o 5,6 proc., do 3,33 mln zł, a wynagrodzenie zmienne – aż o 25,5 proc. do 3,45 mln zł. Skąd aż taka dynamika? Z raportu Santandera można wyczytać, że przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków zarządów następuje w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny ich efektywności pracy, na podstawie regulaminu premiowania. Może być wypłacone w gotówce lub instrumentach finansowych. Na wysokość zmiennej części zarobków wpływ też miała wypłata częściowo odroczonych premii za lata 2019-2022, których wypłata była warunkowa i została odroczona w czasie.

Ile zarobił prezes Banku Millennium w 2024 r.

Prezes Michał Gajewski od lat znajduje się w czołówce najlepiej opłacanych szefów banków w Polsce, i taką pozycję najpewniej utrzyma też w zestawieniu za 2024 r. Podobnie może być też z prezesem Banku Millennium. Jak sprawdziliśmy, Joao Bras Jorge zarobił łącznie w 5,44 mln zł w minionym roku, czyli ok. 6,3 proc. więcej niż w 2023 r.