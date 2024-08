Akcje banków najtańsze od lutego. Czas już na zakupy?

Jakie dywidendy płacą spółki z GPW?

Atutem spółek z sektora finansowego są też wypłacane wysokie dywidendy. W tym roku są one rekordowe. Gros spółek już podzieliło się zyskiem (np. Pekao), natomiast przed wypłatą są jeszcze m.in. PZU i PKO BP. W PZU dzień dywidendy został ustalony na 17 września, a wypłaty na 8 października. Ubezpieczyciel wypłaci niemal 3,75 mld zł z zysku za 2023 r. i kapitału zapasowego, co daje 4,34 zł na akcję. Przy dzisiejszej cenie akcji PZU sięgającej 45,9 zł stopa dywidendy wynosi 9,4 proc. Jest ponad dwa razy wyższa niż średnia stopa dywidendy dla WIG.

Z kolei PKO BP w tym roku wypłaci akcjonariuszom ponad 3,2 mld zł, co daje 2,59 zł na akcję. Dzień nabycia prawa do dywidendy uchwalono na 8 sierpnia (czyli uwzględniając okres rozliczeniowy najpóźniej akcje trzeba było kupić 6 sierpnia), a wypłaty na 22 sierpnia. Teraz akcje PKO BP tanieją o 1,4 proc. i kosztują 49,1 zł. To implikuje stopę dywidendy w wysokości 5,3 proc.