Tydzień na rynkach: Na Wall Street korekta, w Europie wzrosty

Surowcowa korekta

Indeks rynków surowcowych, po trwającej od września ubiegłego roku doskonałej passie, w ostatnich dniach wchodzi w fazę korekty. Zaczęła się ona już pod koniec poprzedniego tygodnia, a teraz uległa nasileniu. Do czwartku CRB Index zniżkował o prawie 1,7 proc. Głównym ciężarem były surowce energetyczne, ale swoje dołożyły też metale i towary rolne. Przyczyn korekty, poza chęcią realizacji zysków i wskazań wynikających z analizy technicznej, można upatrywać we wzroście obaw o kondycję globalnej, w tym amerykańskiej gospodarki. Warto też zwrócić uwagę, że surowce tanieją, mimo wyraźnego osłabienia się dolara.

Po chwilowych nieskutecznych próbach odbicia w górę w poprzednich tygodniach notowania ropy naftowej powracają w ostatnich dniach do dominującej średnioterminowej tendencji spadkowej. Do czwartku amerykańska WTI taniała o 0,4 proc., schodząc momentami poniżej 69 dolarów za baryłkę, czyli do poziomu najniższego od końca grudnia ubiegłego roku. Od lokalnego szczytu z połowy stycznia spadek przekracza już 11 proc. Notowaniom surowca nie pomogły informacje o zaskakującym znaczącym spadku zapasów w USA. Spadkowa tendencja ma się więc dobrze, co powinno przyczyniać się do zmniejszenia groźby nasilenia się zjawisk inflacyjnych. Jeszcze mocniej w dół szły notowania europejskiej Brent, w której przypadku do czwartku spadek przekraczał 1,5 proc., a cena zeszła w okolice 73 dolarów za baryłkę. Znaczące zniżki miały miejsce na rynku gazu ziemnego. Na nowojorskiej NYMEX spadek sięgał prawie 7 proc., a na giełdach europejskich przekroczył 12 proc. Na naszym kontynencie silna tendencja spadkowa utrzymuje się już trzeci tydzień z rzędu. Od lokalnego szczytu z pierwszej połowy lutego surowiec potaniał o ponad 28 proc., a licząc od początku roku – o 15 proc. Nastroje w sektorze surowców energetycznych nie omijają węgla, który do czwartku w Rotterdamie taniał o 3 proc. docierając do poziomu najniższego od lutego ubiegłego roku. Za węgiel trzeba płacić o prawie 16 proc. mniej niż w ostatnich dniach ubiegłego roku.

W segmencie metali przed spadkami zdołała się uchronić jedynie miedź. Notowania kontraktów terminowych na ten metal do czwartku zwyżkowały o prawie 0,8 proc., ale działo się to przy sporej zmienności, świadczącej o tym, że tendencja dopiero może się wykrystalizować. Ostatnie trzy tygodnie charakteryzowały się ruchem w bok i wahaniami nastrojów. Platyna taniała o niemal 3,5 proc., a notowania palladu zniżkowały o ponad 7,5 proc., zdając się kończyć trwające od kilku tygodni wzrostowe odbicie. Na rozgrzanym rynku złota nie tylko coraz trudniej o nowe rekordy, ale wręcz doszło do sporego spadku notowań. Do czwartku złoto taniało o 2,2 proc., schodząc nieco poniżej 2890 dolarów za uncję. Co ciekawe, działo się tak mimo osłabienia dolara i spadku rentowności obligacji skarbowych, a także nadziei na kontynuowanie cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed. Najwyraźniej część inwestorów postanowiła realizować zyski.

Mocniej taniała większość głównych towarów rolnych. W przypadku pszenicy spadki, w zależności od gatunku, sięgały od 2 do ponad 4 proc. O ponad 5 proc. taniała kawa, ale notowania kakao zwyżkowały o prawie 1 proc.