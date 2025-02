Złoty kontynuuje tegoroczny rajd. Ma szansę dalej błyszczeć

Początek 2025 roku przyniósł kolejną falę umocnienia złotego. W wyniku kontynuacji zwyżek krajowej waluty w tym tygodniu kurs euro obniżył się do 4,16 zł, osiągając najniższy poziom od blisko siedmiu lat. Wyraźny spadek zanotował także kurs franka szwajcarskiego, który zjechał niemal do 4,40 zł, będąc najniżej od lipca zeszłego roku. Na dobrej drodze do powrotu poniżej poziomu 4 zł jest dolar, za którego jeszcze w styczniu płacono prawie 4,20 zł.