Tydzień na rynkach: Trump straszy, rynki się nie boją

Warszawski parkiet na prowadzeniu

W minionym tygodniu warszawski parkiet pozytywnie wyróżniał się na tle światowych rynków, a tym najlepszym co najmniej dorównywał. Indeks naszych największych spółek do czwartku zwyżkował 2,4 proc. Pozostałe wskaźniki radziły sobie nieco słabiej, ale także szły w górę, indeks szerokiego rynku rósł o prawie 1,9 proc., mWIG40 o 0,8 proc., a sWIG80 o 0,9 proc. Jeszcze lepiej GPW prezentuje się w krótkim jeszcze horyzoncie od początku roku, w którym WIG20 zdecydowanie przoduje ze zwyżką o 7,8 proc. Pod tym względem indeks naszych blue chips wyprzedza wskaźnik giełdy niemieckiej, a wręcz deklasuje wiele innych, nie wyłączając S&P 500 czy MSCI Emerging Markets. Względem tego pierwszego dynamika zwyżki jest dwukrotnie wyższa, a nad tym drugim przeważa niemal czterokrotnie, a MSCI Poland prawie sześciokrotnie. Oczywiście trzeba pamiętać, że to tylko odrabianie dystansu z poprzedniego roku, który na GPW był dość słaby. Niemniej jednak dobrze to rokuje na przyszłość, a być może nawet na cały rok. W tyle pozostają wskaźniki małych i średnich firm, ale i to może się zmienić na ich korzyść.

W ostatnich dniach najlepiej radził sobie WIG-chemia, zwyżkując aż o 11,7 proc. Indeks wyraźnie odrabia straty po bardzo słabym ubiegłym roku. W styczniu rośnie już o ponad 16 proc. Nadające indeksowi ton akcje Grupy Azoty drożeją o ponad 17,5 proc. (do czwartku szły w górę o 14,3 proc.), a papiery Polic o ponad 26 proc. Trwającą od czterech tygodni tendencję wzrostową kontynuuje WIG-banki, rosnąc tym razem o 4,7 proc., a więc wyraźnie przyspieszając ruch w górę. Indeks jest na poziomie najwyższym od początku września ubiegłego roku. Do czwartku akcje PKO BP drożały o 6,7 proc., ustanawiając historyczny rekord. O 4,5 proc. w górę szły papiery Pekao, o 4,1 proc. mBanku, a Santandera o 3,3 proc. W górę szły także notowania banków, których akcje wchodzą w skład mWIG40. Po dwóch tygodniach silnych spadków WIG-media zaliczył sięgające 2,2 proc. wzrostowe odreagowanie, powracając do trendu bocznego, w którym porusza się od października ubiegłego roku. Do zwyżki z ostatnich dni przyczyniły się drożejące o 4,3 proc. papiery Wirtualnej Polski, a o 2,4 proc. w górę szły akcje Grupy Pracuj. Dobrą passę przerwały natomiast walory Agory, taniejąc o 0,7 proc. Spośród tej trójki jedynie akcje Agory w tym roku są na wyraźnym plusie (prawie 9 proc.). O prawie 2,4 proc. w górę szedł WIG-informatyka, głównie dzięki drożejącym o 5,2 proc. akcjom Asseco, które są na rekordowo wysokim poziomie. Tendencję wzrostową kontynuuje WIG-budownictwo, zwyżkując do czwartku o 3,4 proc. Od początku roku rośnie o prawie 5 proc. Z trwającej od połowy grudnia tendencji bocznej próbują wybić się w górę akcje Budimeksu, drożejąc o 3,8 proc. W trakcie pierwszych czterech sesji minionego tygodnia najgorzej radził sobie WIG-motoryzacja, zniżkując o 3,2 proc., głównie za sprawą taniejących o niemal 3,7 proc. papierów Inter Cars, korygujących trwającą od listopada ubiegłego roku tendencję wzrostową. Trwa natomiast fatalna passa walorów Auto Partner, które zniżkowały o 2,7 proc., a od początku roku tanieją o 13,5 proc. i znajdują się na poziomie najniższym od marca 2023 r. O prawie 2,1 proc. w dół szedł indeks branży górniczej. Sięgającą 2,5 proc. przecenę zaliczyły akcje KGHM. Z coraz większym trudem ruch w górę kontynuują papiery JSW, drożejące co prawda o 0,7 proc., ale doświadczyły cofnięcia ze znacznie wyższego poziomu. Sięgającą prawie 11,5 proc. zwyżkę z poprzedniego tygodnia korygował WIG-gry, zniżkując do czwartku o 2,3 proc.

Surowce w lekkiej korekcie

O prawie 0,6 proc. w dół szedł surowcowy CRB Index, nieznacznie korygując trwającą od połowy września ubiegłego roku tendencję wzrostową. Do spadku przyczyniła się przecena na rynku ropy naftowej. Amerykańska WTI do czwartku taniała o 3,6 proc., schodząc w okolice 74,5 dolara za baryłkę. Nastroje schłodził Trump, zapowiadając zwiększenie wydobycia surowca. Notowania europejskiej Brent zniżkowały o 3 proc., do nieco ponad 78 dolarów za baryłkę. O prawie 2,5 proc. taniał gaz ziemny na nowojorskiej NYMEX, ale wciąż jest o 6 proc. droższy niż w pierwszych dniach roku (w ciągu ostatnich 52 tygodni podrożał o ponad 70 proc.). Od 3 do prawie 5 proc. drożał natomiast gaz na rynkach naszego kontynentu. Poprawiają się nastroje na rynku metali. Nieznacznie, bo o zaledwie 0,1 proc., w górę szły do czwartku notowania kontraktów terminowych na miedź, ale wciąż trzymają się one blisko górnego ograniczenia trwającej od lipca ubiegłego roku tendencji bocznej. Ruch w górę kontynuują ceny palladu, zwyżkując o 6 proc. Platyna drożała jedynie o 1,5 proc. Sięgającą niemal 2 proc. spadkową korektę zaliczyły notowania aluminium.

Mimo niezbyt sprzyjających okoliczności w postaci utrzymującej się wysokiej rentowności obligacji skarbowych i prawdopodobnego wyhamowania cyklu luzowania polityki pieniężnej przez rezerwę federalną tendencję wzrostową kontynuuje złoto. Do czwartku drożało o 1 proc., docierając do poziomu niemal 2780 dolarów za uncję. Jest o ponad 5 proc. droższe niż na początku roku. Na razie więc kontynuowana jest bardzo dobra passa notowań kruszcu, który w ciągu ostatnich 52 tygodni podrożał o niemal 38 proc.