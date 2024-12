Kończy się rok byka na giełdach

W III kwartale 2024 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła ponad 44 mln, co stanowi wzrost na poziomie 1 proc. Do wartości ponad 23 mln spadła liczba użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości, co stanowi spadek o 0,5 proc. w stosunku do II kwartału 2024 r.