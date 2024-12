Udział akcji, napływy do funduszy i… Tesla. Sześć oznak szampańskich nastrojów na Wall Street

Już w końcówce listopada Bank of America szacował, że tegoroczne napływy do funduszy akcji USA zmierzają ku nowemu rekordowi, wyższemu niż w stanowiącym dotychczasowy szczyt optymizmu 2021 r. Z kolei w grudniu Goldman Sachs podał, że już teraz rekord pobiła 9-tygodniowa suma napływów do funduszy amerykańskich akcji (w tym ETF) – wskaźnik ten jest coraz bliżej pułapu 200 mld dolarów, podczas gdy w trakcie postcovidowej euforii w 2021 r. zbliżył się na chwilę do 150 mld USD.

Rekordowa wiara w hossę

Niespotykany dotąd giełdowy optymizm Amerykanów widać również w sondażu Conference Board. Poprzedni rekord był tu datowany na styczeń 2018 r., kiedy to ekscytowano się „Goldilocks” (idealną równowagą w gospodarce). W listopadzie 2024 r. został ustanowiony nowy rekord – niewidziane dotąd 56,4 proc. ankietowanych gospodarstw domowych oczekuje wzrostu cen akcji w kolejnych 12 miesiącach. Bez wątpienia przyczyniły się do tego nie tylko dwa lata silnej zwyżki indeksów giełdowych, ale też wiara w „dobrą zmianę” w gospodarce po listopadowych wyborach prezydenckich.

Rekordowe przeważenie funduszy