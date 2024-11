Tydzień na rynkach: Interpretowanie wyniku wyborów w USA

Na Wall Street nastroje wciąż pozostają dobre. Co prawda po powyborczej euforii w ostatnich dniach mamy do czynienia z korektą, ale jej skala jest niewielka. Po skoku z poprzedniego tygodnia o prawie 4,7 proc. S&P 500 do czwartku zniżkował o niespełna 0,8 proc., Dow Jones tracił nieco ponad 0,5 proc., a Nasdaq Composite szedł w dół o 0,9 proc. Na razie zmiany te można określić mianem kosmetycznych. Trend wzrostowy powinien utrzymać się przynajmniej do końca roku, choć korekty związanej z chęcią realizacji zysków nie można wykluczyć. Tego typu tendencję widać wyraźniej w segmencie mniejszych amerykańskich firm. Russell 2000, który tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów wzróśł o 8,6 proc., do czwartku zniżkował o 2,6 proc.

Na głównych giełdach naszego kontynentu sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Reakcja na wybory w USA sygnalizowała wahania nastrojów z przewagą spadków. Jednak do czwartku DAX zwyżkował o 0,2 proc, ale „po drodze” spadł poniżej psychologicznej bariery 19 000 punktów. Jej obrona daje pewną nadzieję na pozytywny dla byków scenariusz do końca roku, ale w dalszej perspektywie, biorąc pod uwagę politykę gospodarczą Donalda Trumpa, trudno liczyć na hossę we Frankfurcie. Paryski CAC 40 już teraz ten scenariusz zdaje się realizować. Do czwartku tracił co prawda jedynie 0,4 proc., ale był to już czwarty spadkowy tydzień z rzędu. Od początku roku indeks zniżkuje o nieco ponad 3 proc., podczas gdy DAX w tym czasie zyskuje niemal 15 proc. Londyński FTSE 250 w ostatnich dniach nie zmienił wartości i jest to już drugi tydzień z rzędu marazmu na tym parkiecie.

Znacznie bardziej nerwowo było na rynkach wschodzących. Do czwartku MSCI Emerging Markets tracił aż 3,8 proc. To największa zniżka od końca lipca. To świadczy o obawach związanych z konsekwencjami działań Donalda Trumpa, głównie związanymi z zaostrzeniem polityk celnej. Indeks rynków wschodzących zniżkuje jednak już szósty tydzień z rzędu. Zbliża się test dołków pierwszej połowy września. Po silnej, sięgającej w poprzednim tygodniu 5,5 proc. zwyżce Shangahi Composite do czwartku szedł w dół o 2,1 proc. W przypadku chińskiej gospodarki obawy związane z podwyżką stawek celnych są największe. Indeks w Hongkongu tracił aż 6,2 proc., a na Tajwanie zniżka przekraczała 3,5 proc. W naszym regionie uwagę zwraca wynoszący 2,5 proc. spadek moskiewskiego RTS.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Co wygrana Trumpa oznacza dla poszczególnych branż? Podczas poprzedniej kadencji Donalda Trumpa indeks S&P 500 wzrósł o 67 proc. Wiele spółek może skorzystać na polityce nowej administracji, ale część z nich będzie pod presją.

GPW wraca do spadków

Powyborczy entuzjazm na naszym parkiecie trwał bardzo krótko. Po zwyżce z poprzedniego tygodnia o 4,2 proc. indeks największych spółek do czwartku tracił 2,2 proc., zbliżając się momentami do ważnego poziomu technicznego wsparcia w okolicach 2200 punktów. Jego obrona daje cień nadziei, ale wiele zależeć będzie od rozwoju sytuacji w otoczeniu, zarówno na głównych giełdach światowych, jak i na emerging markets.

Duże znaczenie będzie mieć również kondycja naszej waluty. Złoty osłabił się do czwartku względem dolara aż o 1,7 proc., do 4,1 zł, a momentami za zielonego trzeba było płacić niemal 4,14 zł. To najwyższy kurs dolara od połowy listopada ubiegłego roku. WIG20 nominowany w dolarze do czwartku tracił 3,6 proc., testując dołek z początku roku. W segmencie naszych średnich spółek także emocji nie brakowało. W sumie do czwartku mWIG40 zdobył się na symboliczną zwyżkę o 0,4 proc., ale w międzyczasie schodził w dół poniżej psychologicznej bariery 6000 punktów. W najlepszym razie można tu mówić o trwającej od dziesięciu tygodni tendencji bocznej. Sygnałów krystalizowania się dalszego kierunku ruchu na razie nie widać. Indeks najmniejszych firm tracił do czwartku 0,8 proc., a uwagę zwraca zdecydowanie podwyższony wolumen obrotów.