Firmy odbiły od dna. Czy będą rosły?

– W świetle ostatnich doświadczeń zalecamy ostrożne podejście do obietnic składanych przez spółkę oraz celów zawartych w programie motywacyjnym. Przede wszystkim po opublikowaniu teasera należy poddać dokładnej analizie potencjał komercyjny nowej sagi „Polaris” czy odzew społeczności graczy oraz monitorować doniesienia na temat technologii Unreal Engine 5 i postępów prac „Wiedźmina 4” na tym silniku – wskazuje Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM. – W scenariuszu, w którym nasze obawy się materializują, założony przez nas termin premiery „Wiedźmina 4” w 2027 r. może okazać się zbyt ambitny, podobnie jak daty debiutów pozostałych projektów. Zakładając pełną produkcję większości projektów, oznaczałoby to okres czterech lat spadkowych wyników i mocno ujemnych przepływów pieniężnych, co prowadziłoby do znaczącego uszczuplenia rezerw gotówkowych. W konsekwencji mogłoby to wymusić trudne decyzje o wstrzymaniu prac nad mniej perspektywicznymi projektami – uważa analityk.

W ostatnich tygodniach rynek znów przypomniał sobie o Mercatorze. Spółka zabłysnęła na początku pandemii, notując skokowy wzrost przychodów i zysków. W kolejnych latach otoczenie okazało się już bardziej wymagające, co przełożyło się na znacznie słabsze rezultaty i mocny spadek notowań firmy. Przez ostatnie dwa lata kurs poruszał się w trendzie bocznym, by w sierpniu tego roku znów odważniej ruszyć na północ.

Wzmożony popyt na walory producenta rękawic medycznych był ściśle powiązany z wzrostem zachorowań na covid w naszym kraju. Jednocześnie pojawiły się głosy, że ich największa fala czeka nas dopiero tej jesieni. W takim scenariuszu można założyć ponowny wzrost zapotrzebowania na takie produkty jak rękawice medyczne. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że za ostatnimi zwyżkami kryje się coś więcej niż tylko czysta rynkowa spekulacja związana z covidem. Kluczem do trwałych wzrostów i poprawy sytuacji finansowej Mercatora wydaje się być długo wyczekiwane odwrócenie niekorzystnego trendu cen na rynku rękawic.

Duże oczekiwania już w cenie akcji

W ostatnich miesiącach mocno zyskała w oczach inwestorów Celon Pharma. Wiara w biotechnologiczną spółkę odżyła całkiem niedawno za sprawą pozytywnych wyników badań II fazy klinicznej w leczeniu ostrej schizofrenii, które zdaniem zarządu mogą stanowić przełom w leczeniu farmakologicznym. To znacząco zwiększa szanse na szybką i atrakcyjną komercjalizację tego projektu.

Efekt jest taki, że akcje spółki są wyceniane blisko dwukrotnie wyżej niż jeszcze dwa miesiące temu. – W naszej opinii obecna wycena firmy w istotnej części zdyskontowała trzy pozytywne informacje: wyniki kliniczne w projekcie CPL’36, wcześniejsze wyniki z projektu CPL’116, ale również udany start nowego leku generycznego Zarixa (lek jest od kwietnia w sprzedaży) – uważa Łukasz Kosiarski, analityk Ipopemy.

W ocenie eksperta nowy strumień przychodów ze sprzedaży leku powinien istotnie zmniejszyć spalanie gotówki w spółce. – Kolejnym naturalnym krokiem wydaje się być komercjalizacja co najmniej jednego z projektów CPL’36 lub CPL’116. Naszym zdaniem to jest najważniejszy potencjalny czynnik mogący uwolnić wartość Celon Pharmy, tym bardziej że spółka do tej pory na polu komercjalizacji raczej nie spełniała oczekiwań inwestorów, co było i jest w dalszym ciągu odzwierciedlone w jej wycenie – wskazuje Kosiarski.