Tydzień na rynkach: Fed i geopolityka napędzają korektę na giełdach

Choć indeks naszych największych spółek znalazł się we wtorek w sporych opałach, tracąc 2,5 proc., kolejne sesji przyniosły odreagowanie przeceny. W efekcie WIG20 do czwartku zdołał wyjść na plus, zwyżkując łącznie w trakcie czterech pierwszych sesji minionego tygodnia 0,6 proc., a dolarowy WIG20 wyszedł na zero.

Nerwowość widoczna była także w pozostałych segmentach naszego rynku. Indeks średnich firm nie był w stanie podnieść się po sięgającym 3,3 proc. wtorkowym tąpnięciu i po czterech dniach tracił 0,9 proc. To już drugi z rzędu mocno spadkowy tydzień tego indeksu. Na razie zejście poniżej psychologicznego poziomu 6000 pkt zdaje się nie grozić, ale sytuacja wciąż jest dość niepewna. W nieco tylko lepszej znajduje się sWIG80, kończąc tydzień spadkiem o 0,6 proc. Głównym indeksom najmocniej szkodziły notowania producentów gier, sektora paliwowego, budowlanego i informatycznego. WIG-gry do czwartku szedł w dół aż o 4,6 proc., i to już drugi w tym roku tak zły tydzień (na początku drugiej połowy stycznia spadek sięgał 5,5 proc.). WIG-paliwa zniżkował o 1,1 proc., WIG-budownictwo o 2,7 proc., a WIG-informatyka o 1,9 proc.

W gronie blue chips pozytywnie wyróżniały się akcje Allegro, które drożały o 6,7 proc. To dość zaskakująca reakcja na informację o wystawieniu do sprzedaży 50 mln akcji spółki przez jej głównych właścicieli. Popyt na te papiery przekroczył kilkukrotnie ich podaż i to wyjaśnia sprawę. Wciąż jednak mamy do czynienia z trwającą od połowy zeszłego roku tendencją boczną w notowaniach. Po krótkiej, choć pokaźnej (niemal 5 proc.) spadkowej korekcie z poprzedniego tygodnia akcje Aliora do czwartku zwyżkowały o prawie 4 proc. Nie widać więc sygnałów zmiany dominującej tendencji. O prawie 4,4 proc. w górę szły papiery PZU, utrzymując się nadal w sytuacji podwyższonej zmienności notowań. Rozpoczętą w drugiej połowie lutego tendencję wzrostową kontynuują konsekwentnie walory Kęt, zwyżkując do czwartku o 4,3 proc. i ustanawiając po raz kolejny historyczny rekord. Od 1,5 proc. do 1,8 proc. w górę szły akcje PKO BP, Santandera i Pekao. I na tym kończą się dobre wiadomości. Fatalną passę kontynuują papiery JSW. Do czwartku traciły one 6,6 proc., testując dołki z drugiej połowy sierpnia ub.r. Od szczytu hossy z listopada 2023 r. potaniały one o ponad jedną trzecią. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku papierów Pepco, taniejących do czwartku o 1,2 proc. po chwilowym odreagowaniu trwającej od grudnia ub.r. przeceny. Od kilku tygodni utrzymuje się podwyższona zmienność notowań akcji Kruka, które w ostatnich dniach potaniały o 3,7 proc. W płaskiej korekcie trendu wzrostowego pozostają walory Budimexu zniżkujące do czwartku o 3,5 proc. O 4,9 proc. w dół szły papiery CD Projektu w ramach tendencji bocznej.

Indeksowi średnich firm najbardziej ciążyły taniejące o 3 proc. akcje Cognora. Trzeba jednak pamiętać, że tydzień wcześniej rosły o ponad 11 proc. i nadal znajdują się w okolicach rekordu wszech czasów. O 8,6 proc. w dół szły papiery Bogdanki, znajdujące się od ponad roku w trendzie bocznych, choć w ostatnich tygodniach zmienność wyraźnie wzrosła, nie sugerując jednak, w jakim kierunku mogą podążyć. Po ponad 5 proc. taniały walory Huuuge i 11 bit studios, a papiery Ten Square Games zniżkowały o 3,75 proc.

Złoto wciąż blisko rekordów, ropa w korekcie

Mimo warunków, takich jak oddalanie się terminu rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed, umacnianie się dolara oraz wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, notowania złota wciąż utrzymują się w pobliżu niedawno ustanowionego historycznego rekordu (prawie 2449 dolarów za uncję). Do czwartku zwyżkowały o niemal 0,9 proc., do 2394 dolarów za uncję. Jedynym argumentem przemawiającym za tendencją wzrostową zdaje się być utrzymujące się napięcie geopolityczne, głównie w Strefie Gazy, do którego dołączył konflikt między Iranem a Izraelem. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że złoto drożeje od końca lutego, a od początku roku jego notowania idą w górę o 15,5 proc. Kwestia czynników cenotwórczych jest więc znacznie bardziej złożona niż dominacja wydarzeń geopolitycznych.

Śladem złota idzie też srebro, choć w jego przypadku do rekordu wszech czasów jeszcze sporo brakuje. Od początku roku drożeje ono o 17,5 proc., ale w ostatnich dniach impet fali wzrostowej słabnie, a opór w okolicach 3000 dolarów za uncję wydaje się dość silną barierą dla byków. W fazie korekty, ale w ramach trwającego od początku roku trendu bocznego, znalazły się notowania palladu, zniżkując do czwartku o 2,6 proc. Z kolei platyna taniała o 5,2 proc. po sięgającym 6,5 proc. skoku z poprzedniego tygodnia. W jej przypadku mamy do czynienia z próbą wyjścia górą z tendencji bocznej, choć tu działa silny opór w okolicach 1000 dolarów za uncję.