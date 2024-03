WykresDnia: USA: ogromna pomoc za produkcję czipów w kraju

Intel i Departament Handlu ogłosiły, że podpisały niewiążący wstępny protokół warunków (PMT) na mocy ustawy CHIPS and Science Act na kwotę 8,5 miliarda dolarów w postaci dotacji, które nie muszą być spłacane, oraz pożyczki o wartości do 11 miliardów dolarów.

Ponadto Intel ogłosił, że spodziewa się uzyskać 25 miliardów dolarów z tytułu ulg podatkowych na inwestycje, ponieważ planuje zainwestować 100 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat w zdolności do produkcji chipów, badania i rozwój oraz projekty zaawansowanych opakowań w USA. ITC od początku zaprojektowano tak, aby zachęcać firmy do inwestowania w USA, ale najwyraźniej samo to nie wystarczy po tych wszystkich wykupach akcji.

Ponadto według Reutersa i Bloomberga oczekuje się, że Intel otrzyma do 3,5 miliarda dolarów oddzielnego finansowania na produkcję chipów wojskowych i wywiadowczych w swoich zakładach w Arizonie.

Fundusze będą wypłacane etapami po osiągnięciu poziomów odniesienia i celów produkcyjnych. – PMT stanowi, że przyznanie finansowania bezpośredniego i pożyczki federalne podlegają należytej staranności i negocjacjom w sprawie długoterminowego arkusza i dokumentów dotyczących przyznania nagrody, a także są uzależnione od osiągnięcia określonych kamieni milowych i pozostają uzależnione od dostępności środków – poinformował Intel. .

Całość musi uwieńczyć szum wokół sztucznej inteligencji: „Sztuczna inteligencja przyspiesza rewolucję cyfrową, a wszystko, co cyfrowe, wymaga półprzewodników. Wsparcie wynikające z ustawy CHIPS pomoże zapewnić, że Intel i Stany Zjednoczone pozostaną w awangardzie ery sztucznej inteligencji, gdy będziemy budować odporny i zrównoważony łańcuch dostaw półprzewodników, który będzie zasilał przyszłość naszego kraju” – powiedział Intel.

Proponowane finansowanie pomogłoby w realizacji kluczowych projektów Intela w zakresie produkcji półprzewodników oraz projektów badawczo-rozwojowych w jego zakładach w Arizonie, Nowym Meksyku, Ohio i Oregonie, gdzie firma opracowuje i produkuje wiele z najbardziej zaawansowanych na świecie technologii chipów i opakowań półprzewodników – stwierdził Intel.