WykresDnia: Wzrost Mety największy w historii giełdy

Meta, która w 2023 r. zredukowała zatrudnienie o 22 proc., ujawniła plany wykupu akcji o wartości 50 miliardów dolarów i ogłosiła w czwartek pierwszą kwartalną dywidendę, co jest sygnałem dla inwestorów, że ma wolne środki i powodem, dla którego powinni pozostać. o ogromny wykup, ale nie największy w krainie wielkich technologii. Tak naprawdę to nie pierwszy raz, kiedy Meta planuje wykupy o wartości 50 miliardów dolarów. To największy buyback wśród amerykańskich firm, jak wynika z danych firmy badawczej Birinyi Associates, zajmującej się badaniami rynku, która sięga 1999 r. Być może nie jest zaskoczeniem, że większość z nich przeprowadziła największa firma technologiczna na świecie.

Choć Meta dokonuje znacznych cięć kosztów, w dalszym ciągu agresywnie wydaje środki na rozwój sztucznej inteligencji, mianowicie generatywną sztuczną inteligencję, ale także technologie działające w tle, które pomagają zasilać jej produkty w mediach społecznościowych i wspomagać kierowanie reklam.

A majątek założyciela wynosi obecnie 170,5 miliarda dolarów i jest nwjwiekszy w historii. Prześcignął Billa Gatesa i wskoczył na czwarte miejsce w indeksie miliarderów Bloomberga. To wielki powrót Zuckerberga, którego majątek pod koniec 2022 r. spadł poniżej 35 miliardów dolarów w związku z załamaniem się akcji spółek z branży technologicznej w obliczu inflacji i podwyżek stóp procentowych, by ponownie wzrosnąć w 2023 r.

Na dobrych wynikach Mety Zuckerberg skorzysta także z innego powodu: może otrzymać wypłatę w wysokości około 700 milionów dolarów rocznie w ramach pierwszej w historii dywidendy dla inwestorów giganta mediów społecznościowych.

Meta ogłosiła, że ​​począwszy od marca będzie wypłacać kwartalną dywidendę pieniężną w wysokości 50 centów na akcję w przypadku akcji zwykłych klasy A i B. Z danych zebranych przez Bloomberg wynika, że ​​gdyby Zuckerberg posiadał około 350 milionów akcji, w ramach każdej kwartalnej płatności przed opodatkowaniem zarobiłby około 175 milionów dolarów.

Decyzja Meta o wypłacie dywidendy wysyła sygnał o tym, jak firma postrzega swój potencjał wzrostu. Często szybciej rozwijające się firmy technologiczne rezygnują z dywidend na rzecz wykorzystywania zysków do opracowywania nowych produktów lub dokonywania kosztownych przejęć. Choć Meta wydaje duże kwoty na inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją, perspektywy jej przejęć maleją w obliczu sprzeciwu organów regulacyjnych.