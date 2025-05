– Kluczowe znaczenie w tym procesie miała decyzja Mety, której decydenci zdecydowali o ujawnieniu incydentów włamań do WhatsAppa. To pozwoliło kontynuować postępowanie sądowe i ostatecznie pociągnąć NSO Group do odpowiedzialności finansowej. Równie istotne były też: stały monitoring sytuacji i równolegle prowadzone dochodzenia przez organizacje społeczne, takie jak Amnesty International i Citizen Lab, które odegrały ważną rolę w ujawnianiu nadużyć związanych z oprogramowaniem szpiegowskim i zwiększaniu świadomości na temat zagrożeń. Niestety rynek inwazyjnych i złośliwych technologii nadal się rozwija – dodał.

Meta miała poparcie wielu gigantów technologicznych w swoim pozwie przeciwko NSO. Apple również złożyło pozew przeciwko NSO, ale wycofało go w zeszłym roku po ustaleniu, że batalia prawna może ujawnić cenne informacje wywiadowcze dotyczące przeciwdziałania nadużyciom i zagrożeniom.