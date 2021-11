Kruk miał 169,69 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 1 208 mln zł, co stanowi wzrost o 79% r/r. Wpływ na to miały wyższe niż planowane spłaty z portfeli oraz pozytywna aktualizacja prognozy wpływów w łącznej wysokości 224 mln zł, w porównaniu do -203 mln zł z 3 kwartałów 2020. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wyniosły łącznie w 3 kwartałach 2021 roku 271 mln zł wobec 160 mln zł rok wcześniej.