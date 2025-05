Czytaj więcej Analizy rynkowe Wyceny spółek z indeksu WIG20 śrubują rekordy Korzystając z hossy, ceny akcji wielu spółek notowanych na krajowej giełdzie urosły do nienotowanych nigdy wcześniej poziomów i firmy wypracowały imponujące stopy zwrotu. Jak długo potrwa ich dobra passa?

Zadowolenia z takiego obrotu sprawy nie ukrywa Allegro, największa krajowa platforma e-commerce. – To ważna decyzja dla Grupy Allegro – przyznaje Tomasz Poźniak, szef działu relacji inwestorskich w tej spółce. Internetowy potentat korzysta z finansowania w wysokości blisko 5 mld zł, a jego oprocentowanie jest oparte na zmiennej stopie procentowej i marży. – Ostatnia zmiana WIBOR 3M z 5,86 do 5,25 pozwoli nam od kolejnego kwartalnego okresu odsetkowego rozpoczynającego się pierwszego czerwca oszczędzić około 9 mln zł odsetek kwartalnie – wylicza Tomasz Poźniak.

Żabka, znany konsumentom detalista, także liczy już potencjalne oszczędności. – Obniżenie stopy procentowej to decyzja dla spółki pozytywna – większość naszego długu finansowego oparta jest bowiem na zmiennej stopie procentowej. Wpływ tej zmiany na nasze koszty finansowania zobaczymy w drugim kwartale, pełny wpływ będzie widoczny od czerwca br. Spodziewany efekt finansowy w skali roku to pomiędzy 20 mln a 25 mln zł – przekazało nam biuro prasowe Żabki.

Kruk nie odleci, LPP widzi pozytywy

Na niższe koszty obsługi zadłużenia mogłaby liczyć grupa Kruk, specjalizująca się w odzyskiwaniu długów. Michał Zasępa odpowiedzialny w zarządzie za finanse zgadza się, że obniżka stóp procentowych jest co do zasady pozytywna dla firmy. Jednak ze względu na to, że spółka stosuje mechanizmy zabezpieczające stopę WIBOR, bardzo znacząco jej wyników nie zmieni. – Ze względu na istotny stopień zabezpieczania stopy WIBOR (68 proc. zadłużenia w złotym wg stanu na koniec marca) nie jest to parametr, na który Kruk jest mocno wrażliwy przy niewielkich zmianach jego poziomu. Obniżka efektywnie wpłynie jedynie na niezabezpieczoną część zadłużenia – mówi Zasępa.

Zarządzający LPP, największego odzieżowego detalisty w kraju, nie są pewni, jakie będą skutki decyzji RPP. – Obniżenie stóp procentowych jest pozytywnym sygnałem świadczącym o tym, że inflacja w naszym kraju powoli się stabilizuje. To z perspektywy rynku detalicznego może docelowo oznaczać poprawę nastrojów konsumenckich i ożywienie w handlu – przyznaje Marcin Bójko, odpowiedzialny w zarządzie LPP za finanse.