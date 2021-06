Co dokładnie zrobił Fed?

Na pozór zmieniło się niewiele. Komunikat to niemal kopia wersji z kwietnia, stopy procentowe, jak i skala skupu aktywów zostały naturalnie utrzymane na niezmienionym poziomie. W czerwcowym posiedzeniu chodziło o niuanse, a tych było trochę. Przede wszystkim rynek zauważył, że mediana oczekiwań członków FOMC co do stopy referencyjnej na 2023 rok wynosi 0,6%, a to oznacza dwie podwyżki. To wywołało pierwszą reakcję, choć w trakcie konferencji prezes Powell próbował obniżyć znaczenie tego przekazu. Warto pamiętać, że stałe głosy w Fed ma zarząd, zaś szefowie banków regionalnych głosują co trzy lata, a to oni zwykle chcą szybszych podwyżek. Nawet jednak mając to na uwadze wydaje się, że kilka głosów zarządu na 2023 mogło przesunąć się w kierunku przynajmniej jednej podwyżki. Niezależnie od ignorowania „wykresu kropek" przez Powella, dyskusja odnośnie wyższych stóp została otwarta, choć zapewne będzie ona bardzo długa.