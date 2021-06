Fed utrzymuje pełną kontrolę

W zasadzie niewiele mogę dodać do wczorajszego komentarza, w którym napisałem, że zaskoczenie wyższą inflacją jest bardzo prawdopodobne (szczególnie w przypadku inflacji bazowej – ta wzrosła z 3 do 3,8%), ale nawet jeśli inflacja okaże się wyższa niż oczekiwane 4,7%, to rynek to szybko zignoruje, ponieważ inwestorzy i tak nie mają co zrobić z pieniędzmi. Nadpłynność jest rekordowa i Fed prowadzi coraz szerzej zakrojone operacje reverse repo, aby krótkoterminowe stopy nie spadły poniżej 0%. Mamy zatem kolejny paradoks – pomimo oczywistego wzrostu ryzyka inflacyjnego, ekspansja monetarna dalej postępuje. Doskonale było to widać wczoraj na rynku długu. W pierwszej reakcji obligacje potaniały, ale ostatecznie znów bardzo mocno zyskały – inwestorzy po prostu nie mają wyboru. Reszta to już tylko efekt kaskady – spadające rentowności pociągnęły notowania spółek technologicznych w górę i wyprowadziły S&P500 na nowe historyczne maksima.