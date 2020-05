Mieszany start tygodnia na rynkach

Tematem przewodnim na rynkach pozostaje polityka banków centralnych i otwieranie gospodarek. Dziś Fed ma zacząć skupować ETFy na obligacje korporacyjne, choć tak naprawdę już teraz rynkowe stopy procentowe dla firm znacząco spadły. Z kolei w USA część stanów luzuje restrykcje i fabryki wracają do pracy. Wywołuje to niemałą polityczną burzę, gdyż walczący o reelekcję Donald Trump prze ku szybkiemu odmrożeniu gospodarki i widać, że decyzje o przywracaniu produkcji w wielu przypadkach nie są podejmowane kluczem zdrowotnym, a politycznym (gubernatorzy poszczególnych stanów mają tu ostatnie słowo i ci należący do partii Republikanów są zdecydowanie bardziej chętni do szybkiego otwierania gospodarki). Tak naprawdę potrzeba ok. 2-3 tygodni, aby ocenić, czy te decyzje będą mieć negatywne skutki w postaci zauważalnego wzrostu zachorowań. Warto pamiętać, że w USA w wyniku koronawirusa zmarło już ponad 80 tys. ludzi. W tle mamy decyzję amerykańskiej administracji wycofującą zgodę na inwestycje federalnego funduszu emerytalnego w fundusz śledzący globalny indeks MSCI, co oznaczałoby alokację także w chiński rynek akcji. Ma to jednak znaczenie symboliczne i przypomina o napięciu miedzy USA a Chinami, jednak dla rynków kluczowe jest to, czy realne jest zerwanie umowy handlowej. Tymczasem po ostatnich rozmowach na poziomie ministerialnym wydaje się, że strategią Trumpa jest próba „dowiezienia" gospodarki i rynków do wyborów w możliwe jak najlepszym stanie.