PLN w konsolidacji, NFP w kalendarzu

Ostatnie godziny obrotu na globalnych rynkach przyniosły dalsze podbicie optymizmu – amerykański Nasdaq symbolicznie wyszedł na plus YTD. Lepsze nastroje widoczne są również podczas sesji w Azji. Inwestorzy pozytywnie odnieśli się do doniesień o rozmowach negocjacyjnych (handlowych) na linii USA-Chiny. Ponadto globalnie trwa „odmrażanie" gospodarek, co wspiera oczekiwania wobec odbicia gospodarczego oraz ogranicza wpływ negatywnych wskazań makro. Lokalnie brak jest istotniejszej reakcji na PLN czy GPW dot. krajowego zamieszania wyborczego. GPW była w tym tyg nieco słabsza na tle zachodnich parkietów, jednak, podobnie jak w przypadku PLN, brak było istotniejszych, nerwowych ruchów. Sam PLN kontynuuje ruchy konsolidacyjne nad wsparciem w rejonie 4,50-4,51 PLN.