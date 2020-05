Wpływ na wyobraźnię

Po otwarciu handlu w Europie widać powrót trybu risk-on, co przekłada się na umocnienie dolara. W przestrzeni G-10 najsłabszy jest tradycyjnie wrażliwy na ryzyko funt. Poza nim gorzej zachowują się skandynawskie korony, ale i też euro, czy też... szwajcarski frank. Zaczynają znów przeważać obawy o Chiny – rynek obawia się komentarzy tamtejszych oficjeli wobec ostatnich oskarżeń ze strony USA. Mogą one ponownie przyćmić oczekiwania związane z częściowym odmrażaniem gospodarek. Innymi słowy tzw. rollercoaster trwa nadal. Relatywnie stabilnie zachowują się włoskie obligacje – premier Conte powtórzył, że jego kraj nie sięgnie środki z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego i czeka na dalszy rozwój wypadków wokół tzw. europejskiego funduszu stabilizacyjnego. Nie wyklucza to jednak scenariusza, że duzi gracze nie rozpoczną w najbliższych tygodniach operacji „słabe ogniwo" zakładającej, że Europejski Bank Centralny będzie mieć problemy z utrzymaniem rentowności włoskich obligacji na relatywnie niskim poziomie (jak jest to obecnie)...