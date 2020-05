Luzowanie obostrzeń ważniejsze niż ryzyko ponownego wszczęcia wojny handlowej

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w przypadku technologicznego Nasdaqa wzrostami przekraczającymi 1%, a notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy pną się dziś w górę o kolejny 1%. Niemiecki Dax znajduje się natomiast w okolicach wczorajszego zamknięcia na 10600 pkt. Dobry sentyment napędzany jest nie tylko nadziejami na powrót normalnej aktywności gospodarczej ale również spadającą liczbą nowych zachorowań, co umożliwia przechodzenie do kolejnej fazy luzowania obostrzeń. W tym momencie w centrum uwagi rynków znajdują się komunikaty dotyczące dalszych amerykańsko – chińskich relacji oraz statystyk dotyczących rozwoju pandemii i zagrożeń związanych z drugą falą zachorowań. Choć liczba nowo zarażonych na świecie przekroczyła 3.5 mln, to jednak zwiększająca się ilość ozdrowień pozwala kolejnym regionom na częściowe zdejmowanie ograniczeń. Kwietniowe wzrosty napędzane były nadziejami na powrót do normalności i pytanie czy te oczekiwania nie okażą się zbyt płonne. Choć rynki żyją perspektywą odbicia gospodarczego, to jednak pewnym czynnikiem ryzyka są też najbliższe dane, które będą w pełni obrazować skalę kwietniowego załamania aktywności. Hamujące dynamiki związane z rozprzestrzenianiem się wirusa przemawiają na korzyść dalszych wzrostów cen akcji. Sporym zagrożeniem jest również jeszcze ogromna nieprzewidywalność Trumpa w amerykańsko-chińskich relacjach handlowych.