Mocne zaskoczenie na kiwi, funt czeka na rozstrzygnięcia…

Dzisiaj uwagę inwestorów nadal będzie przyciągał funt – o godz. 13:00 rozpocznie się w Izbie Gmin długa debata, którą zwieńczy aż 16 głosowań orientacyjnych nad różnymi opcjami dla Brexitu. Nie będą one prawnie wiążące, ale mogą dać obraz sytuacji, jaki jest układ sił na dwa dni przed ostatecznym terminem, jaki wyznaczyła UE na akceptację wypracowanego przez rząd May porozumienia rozwodowego. Ciekawym wątkiem w sprawie jest potencjalna rezygnacja premier May, ale osobiście wątpię czy szefowa rządu na to się zdecyduje, jeżeli parlamentarna arytmetyka pokaże jej, że taki ruch nie da jej większych szans na przekonanie krytycznych jej porozumieniu rozwodowego parlamentarzystów. I teraz najważniejsze – czy brak przyjęcia porozumienia rozwodowego do piątku 29 marca będzie czymś złym dla funta? Raczej nie, gdyż wątpliwe jest to, abyśmy zobaczyli bezumowny Brexit po 12 kwietnia. A wydłużenie procesu o przynajmniej 9 miesięcy może tylko zwiększyć szanse na to, że do rozwodu z UE ostatecznie nie dojdzie.