Analiza poranna – Dane z USA mogą jeszcze wesprzeć dolara

Dało się wyczuć ostrożne podejście do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej oraz przekonanie, że rosnące płace będą wspierały wyższą dynamikę cen. Bilans ryzyk uzasadnia tym samym strategię wait and see. W kontekście planowanego zakończenia programu redukcji sumy bilansowej Fed nie usłyszeliśmy większej ilości szczegółów niż to, że normalizacja ma zakończyć się przed końcem roku. Gołębi przekaz prezesa Fed zaciążył na notowaniach dolara, co wydźwignęło główną parę walutową do 1.14. Dziś jednak para EURUSD cofa się poniżej tego poziomu i uwzględniając opublikowane w dniu wczorajszym zdecydowanie lepsze od oczekiwań dane z USA nie wydaje się aby istniała przestrzeń do kontynuacji wzrostów w kierunku 1.15. W lutym indeks nastojów konsumentów wzrósł aż do 131.4 pkt. z 121.7 pkt. w styczniu i oczekiwanych przez rynek 122.8 pkt., co jest dowodem świetnych nastrojów gospodarstw domowych, które poprawia odbicie na Wall Street. Dane potwierdzają, że pogorszenie nastrojów w ostatnich miesiącach było przejściowe i związane z zamknięciem części urzędów federalnych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na odbicie regionalnych indeksów koniunktury w USA, które sugeruje, że najgorsze może być już za nami. Wskaźnik koniunktury w rejonie Richmond wzrósł do 16 pkt. z -2 pkt. przed miesiącem. Jeśli piątkowy indeks ISM dla przemysłu zaskoczy pozytywnie amerykańska waluta może nabrać wiatru w żagle.