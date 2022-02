Szanse na umocnienie?

Obie waluty zyskały już ponad 5 proc. zarówno do dolara, jak i euro. Na przeciwległym biegunie znajdują się turecka lira oraz argentyńskie peso, które do obu głównych walut straciły w tym roku ponad 3 proc. Po trudnym 2021 r. zmienność kursu tureckiej liry do dolara spadła. Od początku roku średni kurs USD/TRY oscyluje blisko 13,5 z niewielkimi odchyleniami.